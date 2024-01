Cameroun : Pr. Adolphe Minkoa She nommé membre du Conseil constitutionnel

Le recteur de l’Université de Yaoundé II Soa fait désormais partie du collège des membres de l’institution présidée par Clément Atangana.

Le chef de l’Etat Paul Biya vient de nommer deux nouveaux membres au Conseil constitutionnel. Le décret N/°2024/11 du 18 janvier 2024 nomme Messieurs Minkoa She Adolphe et Logmo Beleck Aaron, membres du Conseil constitutionnel pour un mandat de six ans. Ces deux personnalités sont désignées au même moment que le président de la République renouvelle le mandat du président Clément Atangana et de plusieurs autres membres.

Les membres renouvelés sont :

M. Clément ATANGANA (Président)

Mme ARREY Florence Rita

MMs BONDE Emmanuel, ESSOMBE Emile, Paul NCHOJI NKWI, Jean Baptiste BASKOUDA, Bah Oumarou Sanda, Charles Etienne LEKENE DONFACK, Ahmadou TIDJANI

Ecoutons les décrets lus à la radio nationale ce 18 janvier 2024. Nominations au Conseil constitutionnel