Cameroun : près de 14 milliards F pour la construction d’un nouveau terminal au port de Douala

Le nouveau terminal sera une extension du port existant de Douala et comprendra deux postes d’amarrage qui porteront les numéros 53 et 54.

Le coût de la construction et l’exploitation d’un nouveau terminal portuaire à Douala est estimé à 210 euros soit près de 14 milliards de FCFA.

Concernant ce projet, la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a signé un protocole d’accord avec APD-Cameroun pour le financement. Selon le protocole d’accord, la facilité proposée sera attribuée en deux tranches en Euro et en Francs centrafricains (XAF) d’un montant maximum de 147 millions d’euros, avec une participation proposée d’Afreximbank de 80 millions d’euros.

Lors de la cérémonie de signature, qui s’est déroulée dans le cadre des Assemblées annuelles d’Afreximbank (AAM2024), Helen Brume, directrice des projets et des financements basés sur les actifs a déclaré que la facilité devrait contribuer à combler le « déficit important de financement des infrastructures » qui subsiste sur le continent africain. « En signant ce protocole d’accord, nous nous engageons à aider nos pays à combler ce gap ».

Elle a souligné que le port de Douala était une porte d’entrée régionale essentielle pour les pays d’Afrique centrale et qu’il jouait un rôle stratégique dans l’intégration régionale en servant de port naturel pour des pays enclavés comme le Tchad et la République centrafricaine.

Marc Tabhcy, fondateur et président d’APD Cameroun, qui a signé au nom de son organisation, a fait remarquer : « Nous sommes honorés de participer à l’expansion et à la spécialisation du port de Douala en construisant des postes d’amarrage supplémentaires qui seront dédiés au vrac sec. Les ressources engagées permettront de développer cette infrastructure essentielle, contribuant de manière significative à la croissance de l’économie, créant des possibilités d’emploi et encourageant le commerce interafricain ». Le nouveau terminal spécialisé devrait contribuer à renforcer la position du Cameroun en tant que puissance économique de premier plan dans la région de l’Afrique centrale.