Cameroun-présidentielle 2025 : Maurice Kamto, candidat du MRC

L’opposant est reconduit à la tête du Mouvement pour la renaissance du Cameroun pour les cinq prochaines années.

Sans surprise, le Pr. Maurice Kamto reste le président du MRC. Seul candidat à sa propre succession, l’homme politique a été reconduit à son poste au cours de la 3è convention du parti tenu du 09 au 10 décembre 2023 au Palais des congrès de Yaoundé. Ses challengers, Michèle Ndoki et Richard Tamfu étant exclus du parti après leur déclaration de candidature, le candidat réélu n’avait plus de concurrent. Les plus de 4 000 délégués qui ont fait le déplacement n’ont pas eu d’autres alternatives. Bien avant le début de la convention, il était connu que l’élection ne serait qu’une simple formalité.

Suite à cette élection, Maurice Kamto entame son troisième mandat en qualité de président du MRC. Au cours de ce mandat, le calendrier électoral prévoit d’importants rendez-vous électoraux. La présidentielle, les législatives et les municipales. En tant que président et en vertu des textes du MRC, Maurice Kamto sera le candidat du parti à la prochaine élection résidentielle. Et l’opposant dit prêt, que cette élection soit en octobre 2025 ou alors anticipée.

En vue de cette échéance électorale, celui qui est sorti 2è à la présidentielle du 07 octobre 2018 derrière Paul Biya, dit accepter de porter les chances d’une alliance de l’opposition. Le tireur de penalty exprime ainsi son approbation à la proposition du président du Front pour le changement du Cameroun (FCC), Jean-Michel Nintcheu. L’ancien président régional du Social democratic front (SDF) Littoral a réitéré au cours des assises du MRC auxquelles il était invité, son appel lancé à l’opposition de former une alliance autour de Maurice Kamto.

A ce propos, le président du MRC déclare qu’il est temps de clarifier les choses et que le peuple qui attend cette alliance sache comment se préparer en vue de la présidentielle qui s’annonce.