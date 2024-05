Cameroun-projets routiers : de 2018 à 2023 plus de 1 200 000 000 FCFA ont été transférés au Nord-Ouest

Les chiffres sont du ministère des Travaux publics.

Le ministère géré par Emmanuel Nganou Djoumessi a revelé ce 28 mai 2024 qu’entre 2018 et 2023, un montant total de 1 201 564 001 FCFA TTC a été transféré aux communes du département de Donga Mantung, dans le but de permettre aux exécutifs communaux de réaliser certains projets routiers et d’entretenir ainsi le réseau routier et de permettre ainsi, la circulation des personnes et des biens.

Voici l’évaluation de l’exécution des différents projets qui ont été réalisés dans cinq communes dans le département du Donga Mantung, dans la région du Nord-ouest.

« Une enveloppe de 80 984 822 F TTC a été mise à la disposition de la commune d’Ako pour la réalisation de 7 projets, 4 ont été réalisés et réceptionnés entre 2021 et 2023 pour un montant de 110 984 822 F TTC financé par le BIP et 30 000 000 F TTC par le Fonds Routier. Ces projets portent sur les travaux de réhabilitation de 5 tronçons routiers et 2 ouvrages d’art », souligne le Mintp.

Rappelons que 2 projets n’ont pas été réalisés dans cette commune entre 2018 et 2019 pour un montant de 54 778 000 fcfa TTC provenant du BIP et un seul a été exclu à hauteur de 27 000 000 fcfa TTC.

Toujours selon le Mintp dans la commune de Misaje, 4 projets sur 6 ont été réalisés et réceptionnés entre 2020 et 2023 à hauteur de 81 699 870 fcfa TTC par le BIP et 60 000 000 fcfa TTC provenant du Fonds Routier. Ils portaient essentiellement sur la maintenance de certaines routes et la construction de 2 ouvrages d’art. Deux projets sur la maintenance des routes n’ont pas été réalisés avec un montant prévisionnel de 54 700 000 fcfa TTC provenant du BIP 2018 et 2019. Une enveloppe de 163 469 378 fcfa TTC a été allouée pour la réalisation de 6 projets portant sur la construction d’un ouvrage d’art et la réhabilitation de 5 tronçons routiers, tous ont été achevés et réceptionnés, avec un financement BIP 2019 à 2023 (63 766 435 fcfa TTC) et Fonds Routier (99 702 943 fcfa TTC).

Dans la commune de Nkambe, une enveloppe de 364 544 797 fcfa TTC a été allouée pour la réalisation de 8 projets dont 7 pour la construction des tronçons routiers et 2 pour les ouvrages d’art. Tous ont été réalisés et réceptionnés grâce aux financements provenant du BIP et du Fonds Routier. Huit projets ont été également réalisés et réceptionnés dans la commune de Nwa, financés à hauteur de 284 387 134 fcfa TTC par le BIP et le Fonds Routier. Soit 134 387 135 fcfa TTC pour le BIP et 150 000 000 fcfa TTC par le Fonds Routier. Ils portent sur la réhabilitation de 5 tronçons routiers et la construction de 3 ouvrages d’art. Notons que quelques contraintes ont été relevées avec en ligne de mire, le problème d’insécurité sur les différents sites des travaux.