Cameroun : retour sur les performances des Lions en club

Ce week-end, plusieurs joueurs ont fait leur retour sur les terrains, dont Leonel Ateba, qui a fait sa première apparition dans une compétition africaine.

Il a commencé le match sur le banc de touche. Mais c’est à la 77e minute qu’il a tiré le meilleur parti de son entrée en jeu. Grâce à une passe décisive, Yvan Cabrel Djantou a permis à son club, le KF Skënderbeu en Albanie, de s’imposer face au LACI. Cette victoire permet à son club de se hisser à la quatrième place du classement. En Algérie, Leonel Ateba s’est enfin fait remarquer. Grâce à une passe décisive, il a permis à son club, l’USM d’Alger, de remporter le match en Coupe de Confédération africaine face à Super Sport.

Toujours en Afrique, Simba SC de Tanzanie, où joue le défenseur Che Malone, a remporté son dernier match de groupe de la Ligue des champions d’Afrique en battant le Galaxy FC 6-0. Avec le club US Pays du Valois, Stéphane Zobo s’est offert un doublé le week-end dernier pour la victoire 3-0 sur Saint-Amand FC en National 3 France. Le Camerounais est désormais à sept buts cette saison.

En Turquie, Christian Bassogog est en pleine forme avec le MKE Ankaragücü, et ce week-end, il a de nouveau trouvé le chemin des filets, contribuant ainsi au match nul de son club. Faris Moumbanga est un autre Camerounais qui a le vent en poupe. Le joueur de l’OM a participé au succès de son club contre Clermont avec un but et une passe décisive. Joel Tagueu a lui aussi contribué à la victoire de son club, le Hanoi FC.

En Italie, le Napoli de Zambo Anguissa a enchaîné sa deuxième victoire en s’imposant 2-1 face à la Juventus. Jackson Tchatchoua, de Hellas Verona en Serie A, a lui aussi retrouvé le chemin de la victoire face à Sassuolo, et son compatriote Franck Magri a lui enregistré une victoire avec Toulouse FC face à l’OGC Nice, même si le Camerounais n’est entré en jeu qu’à la 83e minute. Au sultanat d’Oman, William Matam et son club Al Seeb sont revenus au score pour battre Al-Nahda (0-1).

Dans les matches nuls, Choupo Moting (entré à la 77e minute) et le Bayern n’ont pu faire mieux qu’un match nul 2-2 contre Fribourg. Franck Boya, quant à lui, a marqué pour permettre à Amien FC d’obtenir un match nul 2-2 contre Laval en Ligue 2.

Oumar Gonzalez a certes concédé une défaite avec son club d’Al Raed en Arabie Saoudite, mais ses performances lui ont permis de figurer dans le top 11 de Sofascore pour la Saudi Arabian Pro League. Lui aussi a réalisé une belle performance. Flavien Boyomo s’est incliné face au FC Andora alors qu’il avait marqué pour le Real Valldolid. Martin Hongla a connu le même sort avec Grenade contre Villarreal (5-1). Le Manchester United d’André Onana a également connu un coup d’arrêt en s’inclinant face à City (3-1). Brighton s’est aussi incliné, malgré la titularisation de Carlos Baleba. Fulham gagne 3-0