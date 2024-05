Cameroun-route Kumba-Ekondo Titi : le ministère des travaux fait le point de l’exécution

Emmanuel Nganou Djoumessi, a présidé le jeudi 23 mai 2024 une réunion relative à l’avancement des travaux sur les itinéraires Kumba-Ekondo Titi (60km) et Bangem-Nguti (53km) dans le Sud-ouest.

Cette concertation qui réunissait les équipes techniques du ministère des Travaux Publics, le Coordonnateur Général du projet, côté Bataillon d’Intervention Rapide et les points focaux du MINTP, a permis d’apprécier les avancées enregistrées sur le terrain, les difficultés rencontrées ainsi que les mesures à prendre pour y faire face.

Selon le Mintp, si les travaux liés à l’itinéraire Bangem-Nguti concernent actuellement les études et la reconnaissance du tracé, sur la route Kumba-Ekondo Titi, plusieurs prestations sont en cours et qui permettent déjà d’entrevoir le profil de l’infrastructure en construction. Il ressort qu’à date, les travaux réalisés sur l’itinéraire Kumba-Ekondo Titi portent principalement sur l’ouverture de la route sur une largeur de 18 m du PK début au PK fin, la substitution des mauvais matériaux dans les zones marécageuses par des moellons et ballast pour enrochement.

La couche de base est exécutée sur 3,5 km et la couche de fondation sur 7 km du PK 1+200 au PK 2+150 et du PK 2+550 au PK 3+800 alors que l’aménagement de la plateforme est fait sur 10 km. En ce qui concerne les ouvrages, 250 Ml de caniveaux bétonnés de 50×50 du PK0+900 au PK 2+150 ont été réalisés, de même que la construction de 40Ml de bordures. La centrale à béton est installée et fonctionne ainsi que la centrale à enrobés et la centrale à bitume.

Les travaux en cours portent sur la production des agrégats et des éléments préfabriqués, la pose des caniveaux, le façonnage des armatures des fossés bétonnés et la suite de la mise en œuvre de la couche de fondation et de la couche de base. Au rang des difficultés l’on note la forte pluviométrie qui ralenti considérablement les travaux, la situation sécuritaire qui prévaut dans la zone et le déplacement des réseaux des concessionnaires. Le ministre des Travaux Publics a prescrit la mise en place d’un plan de mobilisation mensuel ou hebdomadaire, le respect du tracé existant, la protection des réseaux des concessionnaires par une couche de remblai et une bonne communication entre tous les acteurs du projet. Il a en outre insisté sur le maintien de la circulation afin de permettre le déplacement fluide des populations.

Pour ce qui est du tronçon Bangem-Nguti d’un linéaire de 53 km, les travaux réalisés portent sur les études topographiques et géotechniques sur 10 km et la prise d’échantillons dans certaines zones d’emprunts. A date, une projection est faite sur l’exécution des travaux d’ouverture de ladite route. Cette opération sera menée avec l’appui des populations riveraines pour l’ouverture mécanique du tracé de la route. Le ministre des Travaux Publics a encouragé les différents acteurs intervenants dans la mise en œuvre de ces projets et a invité les uns et les autres à redoubler d’efforts pour atteindre le résultat escompté.