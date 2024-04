Cameroun- route Ntui-Ndjole : l’entreprise en charge des travaux suspendue

China Railway a été exclue par le maître d’ouvrage pour non-respect des normes socio-environnementales

Une évaluation du projet de 60 km tenue le 19 avril 2024 a permis de constater que, même si les travaux de construction de cette section sur la Nationale 15 évoluait jusqu’ici à un rythme satisfaisant, il n’en demeure pas moins que les dispositions environnementales et sociales prises par l’entreprise China Railway 20 Bureau Group Corporation inquiètent le Maître d’ouvrage.

« L’évolution des travaux sur le terrain contraste avec le climat délétère perceptible dans les rapports entre l’entreprise et son personnel, en raison des conditions de travail qui ne respectent pas toujours les normes prescrites dans le plan de gestion environnementale et sociale du projet », souligne le Mintp.

Le ministère tenu par Emmanuel Nganou Djoumessi explique que, le 18 Avril 2024, l’entreprise CR 20 a été notifiée de la décision du Partenaire Technique et Financier de suspendre les décaissements et de faire suspendre les travaux pour non-respect des obligations et prescriptions environnementales et sociales.

« Cette notification fait suite à un accident mortel survenu il y a quelques semaines, des licenciements abusifs des personnels et des non-conformités environnementales enregistrées. Sur le terrain, ce 22 avril 2024, les travaux sont formellement suspendus depuis la réception de cette notification ; seuls les travaux relatifs au maintien de la circulation au niveau des routes communales et à la protection des travaux déjà exécutés sur la RN15 justifie les instructions formulées par le Ministre des Travaux Publics à l’endroit de l’entreprise et qui se résument au recrutement d’un expert en questions sécuritaires sur le chantier et à la contractualisation sans délais de tout le personnel ».

S’agissant de l’exécution physique, l’avancement des travaux est estimé à 58% avec 69,2% de travaux de chaussée et 79,62% de travaux de drainage, assainissement et protections réalisés le long de l’itinéraire principal. Le projet comporte la construction de 60 km de route sur la nationale 15 et l’aménagement d’un linéaire total de 73 km de routes communales.