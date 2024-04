Cameroun : sans surprise, Célestin Tawamba est le nouveau patron du GECAM

Au terme de la première assemblée générale élective qui a eu lieu ce 9 avril 2024 l’ancien patron du Gicam a été désigné patron du Gecam (Fusion Gicam-Ecam).

Le Groupement des entreprises du Cameroun (Gecam) est la nouvelle entité issue de la fusion Gicam-Ecam. L’élection de son premier bureau a eu lieu ce 09 avril 2024. « Les membres du Gecam sont informés de l’approbation, ce 8 janvier 2024 par le Conseil d’administration de transition, du calendrier pour l’élection du premier bureau du Gecam. Cette période électorale s’étend du 9 janvier au 9 avril 2024, date de l’assemblée générale élective », écrivait en janvier 2024 Aline Valérie Mbono, directrice exécutive du Gecam.

Arrivé à la tête de la grande organisation patronale du Cameroun (Gicam) en 2017 pour deux mandats non renouvelables, l’homme d’affaires de 58 ans y reste encore. C’est sans surprise qu’il pilotera à nouveau le patronat camerounais, car une seule liste avait porté candidature et Tawamba était à la tête de celle-ci. Dans la liste présentée par Célestin Tawamba, on retrouve le directeur général de la Société anonyme des boissons du Cameroun (Sabc), Stéphane Descazeaud. La directrice générale actuelle de MTN Cameroon, leader de la téléphonie mobile au Cameroun, la Zambienne Mitwa Ng’ambi figure également en bonne place. De même que Perrial Jean Nyodog, vice-président de l’ex-Ecam, qui a dirigé pendant des années l’entreprise Tradex, avant d’intégrer le conseil d’administration d’un autre distributeur de produits pétroliers, à savoir Gulfin S.A.

Célestin Tawamba est aujourd’hui le tout premier président du Gecam (fusion Gicam et Ecam), confirmant ainsi les dires de ses adversaires, qui le soupçonnaient de vouloir s’éterniser à la tête du patronat camerounais.