Cameroun : sept combattants séparatistes déposent les armes

Le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord-Ouest a accueilli ces jeunes hommes le week-end dernier.

Le Centre de désarmement, démobilisation et réinsertion de Bamenda va accueillir sept nouveaux pensionnaires. Des jeunes hommes viennent d’avouer leur appartenance à des groupes armés séparatistes dans le Nord-Ouest et disent s’être repentis. Ils ont déposé les armes, répondant à l’appel du chef de l’Etat. Ils sont originaires de Widikoum dans le département de Momo. Ils ont été reçus le 12 octobre dernier par le secrétaire général des services du gouverneurs. Saidou Moussa a félicité les jeunes pour le choix d’abandonner le combat.

Les jeunes étaient accompagnés de quelques élites du département. A ces personnalités, le secrétaire général des services du gouverneurs a dit les mots de remerciement pour leur action en faveur du retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en crise depuis 2016.

Les Centres de désarmement démobilisation et réinsertion ont été créés en 2018 par décret du président de la République. Le pays en compte trois dont un à Bamenda, capitale régionale du Nord-Ouest, un à Buea dans le Sud-Ouest et un autre à Mora dans la région du Sud-Ouest. Ces centres ont pour mission de recueillir les combattants séparatistes ou de Boko Haram qui déposent les armes, et de les former à la pratique des métiers. Ils participent des initiatives du gouvernement pour mettre fin aux différentes crises sécuritaires de manière pacifique.