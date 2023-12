Cameroun : sept morts dans un double accident de la circulation

Les deux accidents mortels ont eu lieu à Likomba sur l’axe Douala-Tiko dans la matinée du 14 décembre 2023.

Près d’une dizaine de personnes ne verront pas la fin de l’an 2023 qui approche. Elles ont été arrachées à la vie sur la route. Leurs jours se sont achevés sous un camion en panne et mal stationné dans la localité de Likomba, département du Fako, région du Sud-Ouest. Le drame s’est produit le jeudi 14 décembre 2023, aux environ de cinq heures. Un mototaxi transportant deux passagers à l’arrière et roulant à vive allure s’est retrouvé sous ce camion en panne. Les occupants de l’engin à deux roues y ont péri. Le bilan de ce premier choc est de trois morts.

Alertés, d’autres conducteurs de motos partis à porter secours à leur collègue accidenté sont heurtés par un véhicule en provenance de Mutenguene. Ledit véhicule qui les entraine, va aussi finir sa course sous le même camion. Quatre personnes de plus y perdent la vie. Le bilan global des deux accidents mortels est de sept personnes décédées. Les blessés ont été conduits à l’hôpital de Tiko.

Ces accidents surviennent deux jours après le lancement par le ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, d’une campagne de sensibilisation et de renforcement de la prévention routière. Cette campagne vise à réduire le nombre d’accidents au cours de la période des fêtes de fin d’année et de nouvel an, reconnue comme étant une période de forte mobilité des personnes et des biens. Elle est aussi l’une des périodes au Cameroun où le nombre d’accidents mortels est plus élevé.

Depuis le 12 décembre, le ministère des Transports dit mener plusieurs actions sur le terrain. C’est le cas de la distribution des flyers, la vérification de la conformité des places des bus à leurs cartes respectives, des alcootests, des toxicotests auprès des chauffeurs, des contrôles de vérification de l’authenticité de la visite technique des automobiles, la vérification du port de la ceinture de sécurité par les passagers, etc.

Avec les départs en congés des élèves et étudiants qui se font depuis hier jusqu’à ce vendredi 15 décembre, la mobilité des personnes va augmenter sur les routes dès ce week-end. Les équipes du ministère des Transports ont du pain sur la planche. Les usagers de la route sont encore une fois de plus appelés à la prudence, à la vigilance et au sens de responsabilité.