Cameroun : un mort dans une explosion à la place des fêtes de Nkambe

La détonation a eu lieu le 11 février 2024 après le défilé marquant la 58è édition de la fête de la jeunesse.

Environ deux heures après la parade de la fête de la jeunesse, une bombe artisanale a explosé au centre de Nkambè. C’est le chef-lieu du département de Ndonga-Mantung, dans la région du Nord-Ouest en crise séparatiste. Selon les autorités administratives de la région, l’explosif était dissimulé dans un point de vente des denrées alimentaires situé à proximité de la place des fêtes.

Le bilan dressé par le gouverneur de la région, Adolphe LELE Lafrique fait était d’un mort, d’une quarantaine de blessés dont quatre graves. Les blessés ont été admis à l’hôpital régional annexe de Nkambè. A la suite de cette explosion, le préfet du département, Georges Emmanuel Bassilekin a présidé une réunion de crise. Au cours de cette rencontre, l’autorité administrative a appelé les populations à plus de vigilance et de collaboration avec les Forces de défense et de sécurité. Et de dénoncer toute personne suspecte.

Dans la recherche des auteurs de cette incident mortel, les forces de défense et de sécurité ont interpellé trois suspects qui sont en exploitation.