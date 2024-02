Cameroun : vers une augmentation des prix de transports

Les dirigeants syndicaux des transports routiers au Cameroun en annulant leur mot d’ordre de grève ont également appelé à une augmentation immédiate du tarif officiel des transports urbains et interurbains dans le pays.

Convoquée par le ministre du Commerce, une concertation a eu lieu le 14 février 2024 entre Luc Magloire Mbarga Atangana, la Plateforme des organisations socio-professionnelles des transports et le Groupement des transporteurs terrestres du Cameroun.

Au sortir de ladite réunion, la Plateforme des organisations socio-professionnelles des transports et le Groupement des transporteurs terrestres du Cameroun ont remis au gouvernement, une liste de propositions au titre de mesures d’accompagnement de la hausse des prix des produits pétroliers à la pompe depuis le 3 février 2024.

Parmi ces propositions, se trouve « le réajustement urgent des prix et tarifs des transports urbain, périurbain et interurbain, pour prendre en compte l’impact de la revalorisation des prix à la pompe sur les coûts d’exploitation des sociétés du secteur des transports ».

Il a également été recommandé d’augmenter de 15 % les tarifs de transport des marchandises négociés d’un commun accord entre les transporteurs et les propriétaires de marchandises, en fonction de la nature de la cargaison.

Une autre réunion entre les syndicalistes du secteur des transports et le ministre des Transports était prévue pour le lundi 19 février 2024, afin de finaliser en urgence une concertation liée à d’autres questions de transport.

D’autres recommandations issues de la réunion comprenaient la résolution urgente des altercations entre les transporteurs et les forces de l’ordre aux postes de contrôle, l’examen des taxes et droits de douane prélevés lors de l’importation de pièces de rechange, l’autorisation de circuler avec des reçus de documents d’immatriculation de véhicules, et la levée immédiate de la grève annoncée précédemment par les transporteurs en rejoignant les efforts de concertation initiés par le gouvernement.

En mémoire, la réunion intervenait près de deux semaines après que le gouvernement ait augmenté le prix de l’essence de 730 FCFA à 840 FCFA et celui du diesel de 728 FCFA à 828 FCFA. Cette mesure, évoquée plus tôt par le président Paul Biya le 31 décembre, a été très critiquée pour son potentiel d’aggravation des difficultés économiques des Camerounais.