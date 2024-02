Cameroun : voici les nouveaux barèmes de salaires des personnels civils et militaires de l’Etat

Le président Paul Biya a publié le 21 février 2024 un décret portant revalorisation de la rémunération de base de ces catégories de personnels.

Le décret N°2024/057 du 21 février 2024 porte augmentation du salaire de base des personnels civils et militaires de l’Etat à hauteur de 5% à compter du mercredi 21 février 2024. Cette revalorisation induit de nouveaux barèmes salariaux que le président de la République a publiés en annexe de son décret rendu public hier. Ces barèmes sont consultables ici.

Cette autre décision du président de la République vise à concrétiser une mesure d’accompagnement des agents de l’Etat suite à la récente augmentation des prix des carburants à la pompe. Après concertations du vendredi 02 février 2024 entre le gouvernement et les acteurs clés, le prix du gasoil et du super ont grimpé de 15%. Au cours de la même réunion, il a été décidé la revalorisation des salaires des agents publics de 5%.

D’autres négociations sont en cours concernant la revalorisation du SMIG ainsi que de l’augmentation des tarifs de transports urbain et interurbain. A l’issue d’une rencontre entre le gouvernement et des syndicats et organismes de défense des droits des consommateurs, des résolutions ont été envoyées aux Services du Premier ministre pour validation.