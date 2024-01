CAN 2023 : la survie du Cameroun en jeu ce soir contre le Sénégal

Rigobert Song n’a d’autre choix que d’obtenir un meilleur résultat après le match nul de lundi contre la Guinée.

Le Cameroun affronte le Sénégal pour sa deuxième sortie en Coupe d’Afrique des Nations. Le match a lieu ce vendredi à 18 heures, heure du Cameroun. Les Lions indomptables doivent faire attention. Ils seront confrontés à une jeune équipe qui a déjà démontré sa maîtrise de la conservation du ballon et des courtes passes et un jeu rapide et fluide.

La tactique de Rigobert Song devra être différente, car les Lions lundi dernier montraient un problème de lenteur et la préférence pour le jeu latéral n’a pas vraiment aidé l’équipe jusqu’à présent. Certaines erreurs d’alignement sont à éviter, comme le fait de faire jouer Christopher Wooh et Harold Moukoudi en défense centrale. L’expérience a montré qu’à chaque fois qu’ils jouent ensemble, Wooh se retrouve seul au charbon quand Moukoudi opte pour un jeu statique.

De l’autre côté, le jeu à bloc haut ne réussit pas vraiment aux Lions. En cas de contre-attaque, l’équipe se retrouve toujours en difficulté et peine à assurer un repli défensif efficace. Selon plusieurs spécialistes, on devrait voir ce soir Frank Magri, buteur contre la Guinée, repositionné dans l’axe et Moumi Ngamaleu titularisé sur le flanc. En défense, Christopher Wooh, s’il est disponible, pourrait être associé à Jean Charles Castellotto, tandis qu’Enzo Tchato pourrait faire ses débuts au poste d’arrière latéral.