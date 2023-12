Cemac : plus de 6000 milliards F de promesses d’investissement en faveur des projets intégrateurs

Une table ronde pour le financement des Projets Intégrateurs Prioritaires de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) a eu lieu le 28 novembre 2023 à Paris, France.

La rencontre pour le financement des projets intégrateurs en zone Cemac a réuni des personnalités et décideurs clés de la région avec les partenaires technico-financiers et les investisseurs. La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), qui regroupe six pays (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad), annonce avoir obtenu des promesses d’investissement de 9,2 milliards d’euros (plus de 6 034 milliards de FCFA) pour le financement de ses 13 projets d’intégration régionale lors d’une table ronde des investisseurs tenue les 28 et 29 novembre dernier à Paris (France). Ce montant représente 104% de l’objectif initial de 8,8 milliards d’euros, affirme Michel-Cyr Djiena Wembou, secrétaire permanent du Comité de pilotage du Programme des réformes économiques et financières de la Cemac (Pref-Cemac).

« Au regard des financements mobilisés et des engagements pris par les Partenaires Techniques et Financiers, les Investisseurs internationaux publics et privés et nos Bailleurs de fonds traditionnels, cette table ronde est un réel succès : elle a eu le mérite incontestable de faire faire à la CEMAC un pas en avant supplémentaire, sur la route de sa dotation en infrastructures nécessaires à son développement», les propos de Jean-Baptiste Ondaye, ministre de l’Economie et des finances de la République du Congo, par ailleurs président du Copil du Pref-Cemac (Programme des Réformes Économiques et Financières de la Cemac), à l’issue de la deuxième table ronde de mobilisation de financements pour les projets intégrateurs de la Cemac. Le succès évoqué n’est nul autre que celui enregistré dans la mobilisation des fonds.

Le premier programme de projets intégrateurs de la Cemac a été adopté par la Conférence des chefs d’État à l’occasion du Sommet extraordinaire de Yaoundé en novembre 2019. Les 11 projets sélectionnés par le Copil Pref-Cemac avaient ensuite été présentés aux bailleurs de fonds au cours d’une table ronde organisée en novembre 2020 dans la capitale française. « Près de 3,8 milliards d’euros pour un montant recherché de 3,3 milliards d’euros avaient alors été mobilisés, et à ce jour, 80% desdits projets ont effectivement démarré », indiquait la Cemac en juillet dernier.

En mémoire, les projets à financer sont : l’aménagement du corridor Pointe-Noire-Brazzaville-Ouesso-Bangui-N’Djamena (Congo-RCA-Tchad), phase 2 ; l’aménagement et le bitumage de la route Kélo-Pala-Léré-Frontière Cameroun (Tchad-Cameroun) ; l’aménagement et le bitumage de la route Kougouleu-Medouneu-Akurenam, tronçon Kougouleu-Medouneu sur un linéaire de 168 km (Gabon-Guinée-Equatoriale) ; l’aménagement et le bitumage de la route Garoua-Boulaï-Baboua sur le Corridor 2 (Cameroun-RCA) ; la construction du prolongement du chemin de fer entre N’Gaoundéré et N’Djamena (Cameroun-Tchad).

Aussi, la construction de la route Ndende-Dolisie du corridor Libreville-Brazzaville (dernière phase) (Gabon-Congo) ; la construction des voies d’accès routier au pont route-rail (Congo-RDC) ; l’aménagement fluvial et portuaire sur le fleuve Congo et ses affluents (Congo-RCA) ; la connexion électrique Grand Poubara et Imboulou (580 km) (Gabon-Congo) ; l’interconnexion électrique entre le Cameroun (Bertoua) et la RCA (Boali). La construction d’un port sec à Ebebiyin dans la zone des trois frontières (Cameroun-Guinée-Equatoriale-Gabon) ; la construction du port sec de Ngueli (Tchad-Cameroun). Enfin l’appui au développement de la filière bois dans le bassin du Congo (Cameroun-Congo-Gabon-RCA-Guinée-Equatoriale).