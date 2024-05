Changements climatiques en Afrique : Mohamed Francis Luc KEITA, prix de la meilleure thèse de DBA

Les travaux portant sur les thématiques de recherche sur le management international ont bénéficié de l’encadrement du Pr Emmanuel Kamdem.

L’association francophone de management international dénommée Atlas-AFMI décerne le Prix de la meilleure thèse de DBA 2024 en management international. Le lauréat dudit prix est Mohamed Francis Lucas KEITA. Le chercheur a intitulé sa thèse « Conception et mise en œuvre d’un modèle intégrateur de financement de l’adaptation climatique au Mali : cas du fonds pour l’environnement mondial (FEM).

Cette thèse permet de comprendre pourquoi et comment, dans le contexte malien, les transferts financiers diasporiques peuvent être une alternative aux investissements directs étrangers et aux aides publiques de développement, dont les volumes diminuent depuis quelques années, pour financer l’adaptation au changement climatique. Elle montre comment la recherche en sciences de gestion et du management peut apporter une contribution pour faire face au défi du changement climatique. Au regard de la pertinence et de l’actualité des travaux, les responsables du prix de thèse Atlas-AFMI, Anne Bartel-Radic et Frédéric Prévot ont félicité le lauréat.

Mohamed Francis Luc KEITA a préparé sa thèse au Business Science Institute en partenariat avec iaelyon School of Management sous la direction du Pr Emmanuel Kamdem, enseignant des universités et auteur de plusieurs ouvrages commis dans le domaine du management.