Chantal Biya dénonce les violences qui persistent à l’encontre des femmes

La première dame du Cameroun préside ce 08 mars 2024 au Boulevard du 20 mai à Yaoundé, la parade marquant la 39è édition de la journée internationale des droits de la femme .

Ce 08 mars 2024, Chantal Biya préside le défilé de la 39è édition de la journée internationale de défense des droits de la femme à Yaoundé. A cette occasion, le programme rendu public par le Cabinet civil de la présidence de la république le 07 mars, prévoit son arrivée au Boulevard du 20 mai à 12 heure. L’édition 2024 a pour fil conducteur « investir en faveur des femmes : accélérer le rythme ». Au-delà de participer au défilé ce jour, Chantal Biya a rendu public un message la veille pour la circonstance.

La présidente fondatrice des Synergies africaine dans ce message remercie tous les acteurs qui unissent leurs efforts en faveur de la cause féminine. En s’appuyant sur des statistiques, elle déplore tout de même les violences faites sur les femmes et des filles. A titre illustratif, en 2022, environ 89 000 femmes et filles ont été tuées par leurs partenaires ou un membre de leur famille. Chantal Biya dénonce aussi les discriminations continues à l’encontre des femmes à l’embauche, la sous-représentation des femmes dans certains domaines, le difficile accès au financement.

En appelant les femmes à plus d’audace et de courage pour obtenir ce qu’elles veulent, Chantal Biya les exhorte aussi à plus de solidarité pour atteindre leurs objectifs. Seulement, la première dame n’aborde pas les questions d’affairisme autour de cette journée, en particulier le prix du pagne qui grimpe chaque année.