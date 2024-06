Classement : voici les ports les plus compétitifs d’Afrique

Le classement annuel des ports les plus performants au monde, établi par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence a été publié.

La Banque mondiale et Standard & Poor’s Global Market Intelligence ont passé au crible les ports du monde pour établir la 4ème édition de leur classement annuel des ports les plus compétitifs. Pour cette édition 2023, ce sont 405 établissements portuaires qui figurent dans le rapport «The Container Port performance index 2023» qui classe l’efficacité des ports à conteneurs, en mesurant le temps écoulé entre l’arrivée d’un navire au port et son départ du poste d’amarrage, une fois l’échange de cargaison effectué.

Déjà considéré comme le premier port à conteneurs d’Afrique et de la Méditerranée, Tanger Med consolide sa position de référence dans le paysage portuaire mondial. Sa 4ème place au classement mondial témoigne de sa performance remarquable en termes d’efficacité et de connectivité.

L’entrée du port de Mogadiscio dans le top 5 africain constitue une véritable surprise. Cette progression fulgurante s’explique par plusieurs facteurs, notamment la mise en place de réformes ambitieuses visant à améliorer l’efficacité portuaire et la sécurité maritime, ainsi que l’augmentation du trafic commercial, notamment vers les pays du Golfe persique.

Il faut souligner que plus de 80% du commerce mondial de marchandises passent désormais par voie maritime, l’efficacité des ports jouant par conséquent un rôle déterminant pour le développement des échanges commerciaux mondiaux.

Pour cette édition, plus de 182.000 escales de navires-conteneurs ont été comptabilisées, pour 238,2 millions de mouvements de conteneurs.