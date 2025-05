Commerce et investissement : l’ATIDI lance ses activités au Cameroun ce jour

Ce 06 mai 2025 à Yaoundé, l ’Assurance pour le Développement du Commerce et de l’Investissement en Afrique (ATIDI) lance ses activités au Cameroun à travers un atelier présidé par le ministre des Finances, représentant du premier ministre, chef du gouvernement.

Du 05 au 09 mai 2025 à Yaoundé, puis à Douala aura lieu, un atelier de lancement officiel des opérations d’ATIDI au Cameroun. ATIDI (African Trade and Investissment Development Insurance- Assurance pour le Développement du Commerce et de l’Investissement en Afrique) est une institution panafricaine destinée à fournir une assurance contre les risques politiques et commerciaux afin d’attirer les investissements directs étrangers sur le continent.

Selon le ministère des Finances, « elle entend prendre pied au Cameroun aux fins de faire de notre pays qu’elle considère comme l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique centrale, une rampe d’extension de ses activités dans la Sous-Région ».

Cet évènement réunira les principaux acteurs économiques et institutionnels du pays à l’effet de leur permettre non seulement de prendre connaissance des offres innovantes d’ATIDI, mais également de découvrir comment celles-ci peuvent contribuer au renforcement de la résilience financière, à l’attraction des investisseurs et à la libération du potentiel commercial du Cameroun et de la Sous-Région Afrique Centrale.

A Yaoundé, cet évènement revêtira un aspect institutionnel articulé entre autres autour des rencontres entre les dirigeants d’ATIDI et les autorités camerounaises, d’une cérémonie d’ouverture meublée d’allocutions officielles, des débats thématiques ainsi que d’un panel de discussions sur le rôle des garanties et des solutions de l’Assurance dans la Facilitation du commerce et de l’investissement en Afrique Centrale. A Douala, outre diverses rencontres des dirigeants d’ATIDI avec les acteurs du secteur privé, est également prévue, une table ronde sur l’accompagnement du secteur privé camerounais par ATIDI.

Opérant dans plus de 24 pays africains, ATIDI joue un rôle déterminant dans la réduction des risques liés à l’investissement et au commerce en proposant des couvertures d’assurance contre les risques politiques et de crédit. Dans la zone CEMAC, ATIDI a couvert des transactions totalisant plus de 1 000 milliards de FCFA (environ 1,4 milliard de dollars) dans des secteurs tels que les services financiers, l’énergie, l’agriculture, la foresterie, la pêche et le BTP.

Récemment, la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC), lors de sa session ordinaire tenue en mars 2025 à Libreville, au Gabon, a officiellement approuvé l’inclusion de l’Assurance pour le Développement du Commerce et de l’Investissement en Afrique (ATIDI) sur sa liste des institutions publiques de financement et de garantie bénéficiant d’une pondération de risque de 0% dans le cadre de la réglementation prudentielle applicable aux établissements de crédit de la zone CEMAC.

Créée en 2001 par sept pays africains, ATIDI a pour mission d’attirer davantage d’investissements directs étrangers en Afrique en atténuant les risques liés au commerce et à l’investissement par la fourniture de solutions d’assurance spécialisées.