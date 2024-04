Coopération économique : la Russie s’intéresse au Cacao et Café camerounais

S.𝗘 𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝘆 𝗧𝗼𝗱𝘂𝗮, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Cameroun et en Guinée Équatoriale a été reçu par le ministre du Commerce, 𝗟𝘂𝗰 𝗠𝗮𝗴𝗹𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮na, le 04 avril 2024.

La Russie et le Cameroun se sont rencontrés le 04 avril 2024 via 𝗦.𝗘 𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝘆 𝗧𝗼𝗱𝘂𝗮, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Cameroun et en Guinée Équatoriale et le ministre du Commerce, 𝗟𝘂𝗰 𝗠𝗮𝗴𝗹𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮na.

Une entrevue qui rentre dans le cadre des visites de prises de contact du diplomate russe nouvellement arrivé au Cameroun. Le rendez-vous a donné l’occasion aux deux personnalités de parcourir la coopération économique et commerciale entre le Cameroun et la Russie. L’échange a donné l’opportunité de voir dans quelle mesure, cette coopération peut être enrichie.

𝗦.𝗘 𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝘆 𝗧𝗼𝗱𝘂𝗮 a souligné l’intérêt croissant des opérateurs économiques russes pour les produits camerounais, notamment le cacao et le café. « 𝘕𝘰𝘶𝘴 𝘢𝘷𝘰𝘯𝘴 é𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨é 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘶 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘦𝘳𝘤𝘦 𝘥𝘶 𝘊𝘢𝘮𝘦𝘳𝘰𝘶𝘯 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵é𝘴 𝘥’𝘢𝘮é𝘭𝘪𝘰𝘳𝘦𝘳 𝘦𝘵 é𝘭𝘢𝘳𝘨𝘪𝘳 𝘯𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘰𝘱é𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘦 𝘥𝘰𝘮𝘢𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘶 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘳𝘤𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦 𝘣𝘪𝘦𝘯-ê𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘯𝘰𝘴 𝘥𝘦𝘶𝘹 𝘱𝘦𝘶𝘱𝘭𝘦𝘴 », a déclaré le diplomate.

𝗟𝘂𝗰 𝗠𝗮𝗴𝗹𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮 a réaffirmé l’engagement du Cameroun à collaborer étroitement avec la Fédération de Russie. Une démarche qui s’inscrit dans la continuité des initiatives passées. En effet, le Ministre du Commerce a conduit en 2016, des Journées économiques et commerciales camerounaises où il était question de faire de la Russie un hub pour l’ensemble de la sous-région en matière de café du Cameroun.

Le ministère du commerce souligne que, la Fédération de Russie représente 6 à 7% des parts de marché avec le Cameroun, pour un volume en termes d’exportations tournant autour de 96 milliards de F.