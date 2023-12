Cop 28-assurance agricole : un milliard de dollars en faveur de 40 millions d’agriculteurs en Afrique

Le Groupe de la Banque africaine de développement a présenté son projet de facilité d’un milliard de dollars visant à fournir une assurance contre les graves conséquences du changement climatique à plus de 40 millions d’agriculteurs à travers le continent.

A l’occasion, Adesina, président de la Banque africaine de développement, a déclaré que la Facilité africaine d’assurance contre les risques climatiques pour l’adaptation (ACRIFA) vise à mobiliser un milliard de dollars de financements concessionnels, de capitaux à haut risque et de dons pour soutenir le secteur africain de l’assurance. La facilité est conçue pour protéger les agriculteurs et les pays contre les phénomènes météorologiques catastrophiques et pour stimuler les investissements du secteur privé dans l’agriculture en atténuant les risques.

« Nous devons soutenir les agriculteurs, et non les abandonner, face à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes tels que la sécheresse, les inondations et les infestations de ravageurs… Nous devons veiller à ce que les agriculteurs et les acteurs de la chaîne de valeur agricole soient couverts par une assurance à grande échelle », a déclaré le président de la Banque.

Il a par ailleurs indiqué que, plus de 97 % des agriculteurs en Afrique n’ont pas d’assurance agricole. « Leur seule assurance est la prière… lorsqu’ils sèment, ils prient pour qu’il pleuve. Lorsqu’ils récoltent, ils prient pour qu’il n’y ait pas de pluies ou de ravageurs, et lorsqu’ils commercialisent leurs récoltes, ils prient pour que les cours ne s’effondrent pas. »

La réussite du déploiement de la facilité dépendra en grande partie de partenariats tels que le Programme alimentaire mondial pour fournir des services aux clients. « La crise climatique affecte les communautés agricoles à travers l’Afrique. Ce programme jouera un rôle important dans la protection des petits exploitants agricoles, des éleveurs et des petites entreprises contre les chocs climatiques », a déclaré Cindy McCain, directrice exécutive du Programme alimentaire mondial. « Nous sommes ravis de notre partenariat croissant avec la Banque africaine de développement, qui nous permet d’offrir davantage de soutien aux gouvernements dans leur réponse à la crise climatique », a-t-elle ajouté.