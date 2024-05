Des présumés trafiquants d’Ivoires au Cameroun, au Gabon et au Nigeria face à la justice pénale

Un présumé réseau international de braconniers et trafiquants d’ivoires sera jugé dès le 31 mai 2024 au Gabon et au Nigeria.

Dans quelques jours, dès le 31 mai prochain, les présumés trafiquants internationaux d’ivoires seront face aux juges du tribunal spécial de Libreville. Les antennes provinciales de la police judiciaire, les directions provinciales des Eaux et Forêts et la direction de la lutte contre le braconnage des provinces de Moyen-Ogooué et de l’Ogooué-Ivindo, les ont interpellés en août 2023 à Lambaréné et à Makokou au Gabon. Les provinces de Nyanga, de la Ngounié, du Haut-Ogooué, du Woleu-Ntem et de l’Estuaire sont aussi concernées par ce trafic.

Selon les informations des autorités, les principaux acteurs de ce trafic déjà arrêtés sont Ngangni Ibrahim Gaël, Evouna Guy Bertrand, Tonga Assoum et sept présumés complices. Ils sont poursuivis pour détention et transport illégal des ponts d’ivoires et de munitions, de 21 défenses d’éléphants et quatre morceaux d’ivoires pour un poids total de 131 kg. Selon la loi pénale gabonaise, ils en courent une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 10 ans. Cette peine peut doubler s’il est prouvé que les accusés ont agit en bande organisée.

Mohamadou Ibrahim, considéré comme cerveau du réseau, a pour sa part été interpellé par la douane à Mfum au Nigeria en février 2024. Il avait en sa possession 52 défenses d’ivoire pesant environ 200Kg, un pistolet et des munitions. Il devrait aussi être jugé à Libreville, mais est arrêté pour un autre cas au Nigeria où il sera jugé.

En 2020, il a fait l’objet d’arrestation au Cameroun en ayant en sa possession plus de 600 kg d’ivoires provenant en majorité du Gabon. Certaines de ces ivoires portaient des marques des ivoires scellées par le tribunal de Libreville. Il avait été condamné à la prison pour quelques mois. Après avoir purgé sa peine, il n’a pas tardé à réactiver le réseau de trafic. En 2023, il a été dénoncé par des présumés trafiquants au Gabon. Son arrestation ainsi que celle de ses compagnons a été favorisée par l’ONG Conservation justice. Le but est de mettre fin au trafic d’ivoires et aux actes qui déciment la population d’éléphants au Gabon, au Cameroun et au Nigeria.