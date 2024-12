Dixiades 2024 : le Cameroun à la quête des talents pour améliorer ses performances olympiques

C’est ce que révèlent les discours à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des 8è jeux nationaux à l’esplanade de l’hôtel de ville de Yaoundé ce 12 décembre 2024.

C’est parti pour 10 jours de compétitions dans huit sites réservés dans la capitale politique du Cameroun. Le premier ministre chef du gouvernement, représentant du chef de l’Etat Paul Biya à la cérémonie, vient de donner le coup d’envoi. « Au nom du président de la République, je déclare ouverte la 8è édition des jeux nationaux Yaoundé 2024 », a déclaré Joseph Dion Ngute au cours de la cérémonie, au terme des différents discours ayant suivi le défilé des athlètes, membres des délégations issues des 10 régions.

Au pupitre, l’on aura suivi le mot de bienvenue du maire de ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana qui a tenu à féliciter et à encourager les différents athlètes engagés dans ces jeux. Il les a exhortés à jouer avec un esprit olympique et de fair-play. Le coordonnateur général adjoint des jeux nationaux du Cameroun, David Bodjong, a présenté les jeux qui se dérouleront en 10 disciplines, sur huit sites en en 10 jours. Ils font participer les athlètes venus des 10 régions du pays dans le but de détecter les meilleurs talents pouvant améliorer les performances sportives du Cameroun au plan international.

Par ailleurs, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, Ahmad Kalkaba Malboum a salué la toute première participation du chef de l’Etat Camerounais aux jeux olympiques, à Paris en 2024. Mais, il déplore les contre performances de la délégation camerounaise.

« Ces contre performances à Paris appellent la mise en œuvre d’une stratégie moderne. C’est le lieu pour moi de lancer un appel en direction des pouvoirs publics pour que le projet de la cité olympique d’Obala soit relancé pour le bien de la jeunesse de notre pays et du mouvement olympique camerounais. Pour réduire l’exode de nos meilleurs talents sportifs vers d’autres pays, il est souhaitable qu’un décret d’application portant statut de sportif de haut niveau calendrier de compétitions de haut niveau soit publié conformément à la loi de 2018 », a-t-il exhorté.

Dans le même sens, le ministre des Sports et de l’Education civique situe la 8è édition des Dixiades au début de l’olympiade 2025-2028 et mise pour le relèvement des performances du Cameroun aux prochains jeux olympiques. « La présente édition des Dixiades intervient à l’aune de la nouvelle olympiade 2025-2028 qui va interpeller le mouvement sportif national à plus d’ardeur et d’engagement aux fins d’engranger plus de lauriers permettant de se hisser plus haut et d’aller plus loin au niveau du sport mondial », précise Narcisse Mouelle Kombi.

La cérémonie s’est achevée sur la parade culturelle des quatre aires culturelles du Cameroun en mettant en relief la diversité culturelle des dix départements de la région du Centre. Région qui accueille pour la troisième fois les jeux nationaux après la toute première édition de l’histoire en 2008, et l’édition de 2014. Dès demain vendredi, les athlètes démarrent les compétitions sur les différents sites des jeux.