Douala : des étudiants diplômants renforcent leurs compétences sur l’employabilité

Ils ont suivi une série d’ateliers animés par des directeurs des ressources humaines de différentes structures dans le but de mieux appréhender les enjeux de l’employabilité.

Des étudiants de la ville de Douala en général et ceux de l’université de Douala viennent de recevoir une formation sur l’employabilité. A travers une série d’ateliers, des jeunes ont acquis des connaissances pratiques transversales nécessaires pour réussir dans leurs carrières professionnelles. Cette formation offerte dans le cadre du programme « Bootcamp employabilité », a amené les encadreurs à aborder plusieurs aspects du milieu professionnel moderne. Les domaines les plus explorés sont la communication, la gestion du temps, le leadership, la résolution de problèmes qui se posent au quotidien.

Chaque atelier était axé sur un pan de l’employabilité, avec des sessions interactives, des études de cas, des jeux de rôle et des discussions en groupe. Le programme visait à toucher un large éventail d’étudiants diplômants dans divers domaines d’études. Il les prépare ainsi, de manière progressive, à aborder leur future carrière avec plus d’assurance.

L’initiative est du Centre d’employabilité francophone de l’Agence universitaire de la francophonie. Elle est mise en œuvre dans un contexte où le monde de l’emploi est de plus en plus compétitif, et où des jeunes diplômés ont encore de la peine à s’insérer au sein des entreprises ou organisations.