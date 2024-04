Douala : des membres du gouvernement présents à la levée de corps de David Eto’o

La mise en bière du père de Samuel Eto’o Fils a eu lieu ce 11 avril à la morgue de l’hôpital militaire d Douala.

David Eto’o décédé le 17 avril 2023 entame son dernier voyage pour l’éternité. Ce voyage a débuté ce 11 avril par la ville de Douala. La première station du chemin a été observée à la morgue de la garnison militaire de la ville, où la famille, les amis et connaissance se sont massés pour la mise en bière. Outre les proches, amis, connaissances et collaborateurs de Samuel Eto’o fils président de la Fécafoot et fils du défunt, l’on a noté la présence des membres du gouvernement. Le directeur adjoint du Cabinet civil de la présidence de la République, Oswald Baboke, représentant du président de la République Paul Biya à ces obsèques a répondu présent à la levée de corps.

En dehors du représentant du chef de l’Etat, le ministre des Transports Ernest Massena Ngalle Bibehe, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Gabriel Mbairobe, le ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Grégoire Owona ont assisté à l’événement. Le maire de la ville de Douala Roger Mbassa Ndine et le gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua étaient aussi présents à la morgue de la garnison militaire.

Décédé il y a un an, David Eto’o sera inhumé le samedi 13 avril à Ngambè dans le département de la Sanaga Maritime, arrondissement du Littoral.