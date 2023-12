Economie numérique : cinq startups à suivre en 2024

Ces jeunes pousses ont montré des signes de développement remarquable en 2023. En 2024 elles seront sans doute sur le marché de la compétition.

Adinkra, Prix orange à l’international

La start-up camerounaise Adinkra Jeunesse remporte le Grand prix international de la 13e édition du Prix Orange de l’entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (Poesam). Les lauréats ont été dévoilés lors du Mobile World Congress Africa organisé à Kigali, au Rwanda, du 17 au 19 octobre 2023.

Classé premier parmi les trois projets récompensés dans cette catégorie, Adinkra est une plateforme numérique d’abonnement aux livres africains pour enfants disponible via une interface web et une application mobile permettant de lire hors connexion. Sa fondatrice, Armelle Touko (photo), ambitionne de fournir une offre africaine de contenus pour enfants, avec des personnages auxquels ils peuvent s’identifier physiquement et culturellement.

Koree remporte l’Ecobank Fintech Challenge 2023

L’application dont l’objectif est de résoudre le problème de la pénurie de monnaie en Afrique francophone, a été couronnée lauréate, suivie de Makuta de la RDC et Flexpay du Kenya, qui ont respectivement remporté les deuxième et troisième places. Ces trois finalistes ont été choisis parmi huit concurrents pour la phase finale, et empochent ainsi des chèques de 50 000, 10 000 et 5 000 dollars respectivement​.

Fondé par la Camerounaise Magalie Gauze-Sanga, ce portefeuille électronique facilitant les remboursements de cashback ou de monnaie devient ainsi la première initiative camerounaise à être couronnée dans le cadre d’Ecobank Fintech Challenge. Ce concours d’innovation permet aux finalistes une intégration au programme Ecobank Fintech Fellowship, avec pour possibilité de devenir de potentiels collaborateurs de ce groupe bancaire panafricain. C’est une première pour une start-up francophone et pour le Cameroun. Magalie Gauze-Sanga, la CEO de Koree, devient aussi la première femme à remporter ce prix dans un univers fintech où les figures féminines restent singulièrement rares.

Waspito remporte les Africa Tech Awards à Paris

La start-up camerounaise Waspito a remporté le 15 juin 2023 à Paris, en France, la finale des Africa Tech Awards dans la catégorie Health Tech, ont annoncé Viva Technology et la Société financière internationale (SFI), filiale de la Bbanque mondiale dédiée au financement du secteur privé. La compétition a eu lieu dans le cadre de Viva Tech, un forum annuel consacré à l’innovation technologique et aux start-ups. Waspito devient ainsi la première start-up camerounaise à être sacrée dans cette compétition internationale, qui n’est rendue qu’à sa 2e édition cette année.

Waspito est une plateforme qui offre des consultations vidéo instantanées avec des médecins, des laboratoires mobiles et des services pharmaceutiques. Tous ces services sont reliés par un réseau social de santé, où les utilisateurs peuvent interagir anonymement avec des médecins pour obtenir des informations fiables sur leur santé.

Cyberzone, détecteur de menaces

CyberZone est une jeune pousse qui recherche des menaces qui pèsent sur les entreprises (test de pénétration) en passant par la veille en cybersécurité, les consultations et les formations sur mesure pour la finance, la défense, les télécommunications et les particuliers. Njifon Sahadou Badaroudine Son promoteur et son équipe veulent créer et recycler les compétences en cybersécurité offensive à travers ses certifications développées en tenant compte de l’environnement numérique Africain dans les domaines spécifiques de la sécurité offensive (hacking), mais aussi dans le domaine de l’investigation et plus encore.

Pour le compte de l’année 2021, CyberZone a participé à l’audit(test de pénétration) de plus de 3 grandes entreprises camerounaises suivi des formations de renforcement de capacités des responsables de la sécurité de ces entreprises mais aussi des formations de sensibilisation pour tous les employés.

En 2024 « CyberZone amorce dès Janvier le projet d’évaluation du cyber-espace Camerounais, ce projet qui va durer un peu plus de 6 mois et conduit par différents acteurs de la cybersecurite (étudiants, experts…) aura pour objectif de déterminer le degré de criticité des vulnérabilités des entreprises Camerounaises sur internet mais aussi apporter des pistes de solutions à ces problèmes », a indiqué Njifon. Toujours pour l’année 2024, Cyberzone lancera la toute première plateforme de formation en cybersécurité en Afrique, avec pour principale atout son laboratoire entièrement basé dans le cloud qui garantit une formation pratique et gamifiée. Par ailleurs, « CyberZone vise un partenariat avec les forces de sécurité de plusieurs pays comme le Cameroun, le Niger, le Sénégal , le Gabon mais aussi d’autres pays de la région dans le but de renforcer des capacités des investigateurs des services de renseignements, de l’armée, de la gendarmerie ainsi que la gendarmerie », a-t-il ajouté

Cova Africa remporte le 6e Catapult

La Lhoft, avec l’appui de la Coopération luxembourgeoise pour le développement, organisait son sixième Boot Camp d’accélération, Catapult: Financial Inclusion Africa, au Togo. Dix fintechs ont présenté leurs solutions innovantes. Parmi elles, Cova Africa qui a remporté cette édition. La Camerounaise Cova Africa a remporté cette sixième édition. Il s’agit d’une insurtech qui utilise la technologie, l’innovation et des partenariats avec des secteurs plus populaires que l’assurance traditionnelle pour faciliter la distribution d’assurances au Cameroun et en Afrique francophone. Elle propose des solutions clés en main pour la commercialisation numérique de produits d’assurance sur mesure à divers partenaires souhaitant distribuer des produits d’assurance à leurs clients en complément de leurs produits de base (microfinance et fintech, santé, agritech).