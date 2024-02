Elvis Nsabinla et Adamu Irène, des Camerounais vainqueurs de la Course de l’Espoir 2024

Les athlètes de nationalité camerounaise ont conservé le trophée de champions de l’ascension du Mont Cameroun le 24 février dernier.

Elvis Nsabinla et Adamu Irène sont les premiers noms qui reviennent au terme de la 29è édition de l’Ascension du Mont Cameroun courue le samedi 24 février 2024. Ils sont respectivement champions dans la catégorie senior messieurs et senior dames. Elvis Nsabilna est arrivé le premier au bout du trajet parcouru en 4h47 minutes. Lors de l’édition antérieure, il a occupé la 3è place après Adamu Issa Buba et Amadou.

Dans sa catégorie à la 29è édition, il est suivi de Amadou Abdu et de Saidu Nuhu. Dans la catégorie senior dames, Adamu Irène est classée première. Elle a franchi la ligne d’arrivée avec une performance de 5h36 minutes. Tum Macrima et Ngalim Gisèle ont occupé respectivement la 2è et la troisième place.

Le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, représentant du chef de l’Etat a remis les trophées à ces champions. Ces derniers ont reçu d’autres lots de la fondation Chantal Biya. Les vainqueurs de l’édition 2024 viennent détrôner Adamu Issa Buba et Tatah Carine qui ont respectivement remporté le trophée dans la catégorie senior messieurs et senior dames lors de la 28è édition le 25 février 2023. Tatah Carine qui a raflé la mise pour la cinquième fois (2023, 2022, 2020, 2019 et 2018) avec 5h18’43’’ l’an dernier n’a pas pris part à la course cette année.