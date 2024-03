Finance : Proparco entre dans le capital de Finafrica

L’opération est réalisée via un investissement FISEA (la facilité du groupe AFD, mise en œuvre par Proparco dans le cadre de l’initiative Choose Africa) pour une participation à hauteur de 10%.

Afin d’accélérer son développement, le groupe Finafrica ouvre son capital à Proparco, filiale de l’Agence française de développement (AFD), dédiée au secteur privé. L’opération est réalisée via un investissement (FISEA) la facilité du Groupe AFD, mise en œuvre par Proparco dans le cadre de l’initiative Choose Africa) pour une participation à hauteur de 10 %.

Déjà présent en Guinée, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Rwanda, Finafrica consolidera ainsi sa croissance et poursuivra l’acquisition de nouvelles filiales pour bâtir un réseau de référence en Afrique subsaharienne et ainsi favoriser l’inclusion financière et assurantielle dans ses pays d’implantation. L’enjeu est de taille : 45 % de la population en Afrique subsaharienne ne disposait pas d’un compte auprès d’une institution financière en 2021 et le taux de pénétration de l’assurance se situe autour de 2 %, contre 7 % à l’échelle mondiale.

En s’associant avec le groupe AFD, Finafrica pourra bénéficier d’un accompagnement technique en matière de performance sociale visant un renforcement des mécanismes de prévention du surendettement et l’élaboration d’une tarification responsable.

Louis-Victor Duval, directeur général adjoint du Groupe Duval : « L’entrée de Proparco au capital de Finafrica est une étape significative pour notre groupe familial. Nous nous réjouissons de la future collaboration que nous allons pouvoir mettre en place ensemble pour accompagner le développement de Finafrica de façon durable sur le territoire Africain. Partageant des valeurs et des objectifs communs autour de la performance sociale, Proparco est un partenaire stratégique pour poursuivre notre croissance. »

Françoise Lombard, directrice générale de Proparco : « En entrant au capital de Finafrica, Proparco est fière de s’associer une nouvelle fois au Groupe Duval, un partenaire clé depuis 2018, et de contribuer au déploiement de la stratégie de sa filiale en Afrique subsaharienne. En offrant à la fois des services de microfinance et d’assurance aux entrepreneurs du continent, l’action de Finafrica résonne fortement avec les ambitions portées par Proparco : agir pour une économie durable et renforcer la résilience des écosystèmes locaux en Afrique ».

Finafrica est le premier réseau de microfinance qui propose également des produits d’assurance, un service clé dans le développement économique durable et résilient du continent africain en permettant une meilleure protection des micro-entrepreneurs (y compris de leur foyer), un coût du crédit moindre pour les emprunteurs bénéficiant d’assurances et un coût du risque mieux maîtrisé pour les institutions de microfinance.

En soutenant la constitution d’un groupe d’inclusion financière innovant et porté par un sponsor fort, cette opération contribue à améliorer l’accès à des services essentiels aux personnes vivant à la base de la pyramide économique, jeunes et femmes en particulier, mais aussi au secteur agricole.