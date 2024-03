Global Soft Power Index : le Cameroun, 15ᵉ pays le plus influent d’Afrique en 2024, 1er en zone Cemac

D’après la dernière édition du Global Soft Power Index de Brand Finance, un cabinet de conseil en évaluation de marques, le Cameroun se positionne comme le 110ᵉ pays le plus influent dans le monde sur un total de 193 États classés et le 15ᵉ en Afrique.

Brand Finance a publié le Global Soft Power Index basé sur une enquête menée auprès de plus de 170 000 personnes dans plus de 100 pays pour recueillir des données sur les perceptions mondiales des 193 États membres des Nations Unies.

Le rapport révèle qu’à une époque d’incertitude et d’instabilité mondiale, les références économiques contribuent de plus en plus au soft power d’une nation. Les attributs de la marque nationale, tels qu’une « économie forte et stable » et « des produits et des marques que le monde aime », apparaissent comme des facteurs clés d’influence et de réputation sur la scène mondiale.

Cette tendance explique la domination continue des plus grandes économies mondiales comme les États-Unis et la Chine, ainsi que de petites économies développées comme la Suisse et les Émirats arabes unis, en tête du classement. Les marques nationales dominantes enregistrent une croissance plus rapide du soft power (en moyenne +3,1 points dans le top 50) que le reste du classement (en moyenne -1,3 pour celles classées entre 51 et 193).

Zone Cemac

Avec un score de 33.2 sur un total de 100 points, le pays d’Afrique centrale perd une place dans le classement global par rapport à celui de l’année précédente, où il occupait le 109ᵉ rang avec un score de 34.4. Une baisse qui s’explique par les niveaux élevés de pauvreté et d’inégalité économique, des problèmes de sécurité et taux de criminalité élevés et des contraintes structurelles telles que les pénuries d’énergie entre autres.

Néanmoins, le Cameroun reste le pays de la Cemac le plus influent dans le monde. Le pays est classé devant la République centrafricaine (119ᵉ), le Congo (146ᵉ), la Guinée équatoriale (159ᵉ), le Gabon (168ᵉ), le Tchad (176ᵉ). Sur le plan continental, les pays africains les plus influents sont l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc. Au plan mondial, les États-Unis conservent leur place de leader mondial du soft power.

Top 20 des Soft Powers africains :

Egypte 39e mondial (a perdu 1 place)

2. Afrique du Sud 43e mondial (a perdu 3 places)

3. Maroc 50e mondial (a gagné 5 places)

4. Algérie 73e mondial (a gagné 13 places)

5. Tunisie 77e mondial (a gagné 6 places)

6. Nigeria 79e mondial (a gagné 14 places)

7. Ghana 85e mondial (a gagné 7 places)

8. Tanzanie 93e mondial (a gagné 5 places)

9. Sénégal 94e mondial (a gagné 9 places)

10. Kenya 95e mondial (a gagné 5 places)

11. Maurice 97e mondial (a perdu 30 places)

12. Madagascar 103e mondial (a perdu une place)

13. Rwanda 104e mondial (a perdu 19 places)

14. Côte d’Ivoire 108e mondial (a perdu 21 places)

15. Cameroun 110e mondial (a perdu une place)

16. Zambie 113e mondial (a perdu 1 place)

17. RDC 114e mondial (a perdu 7 places)

18. Ethiopie 115e mondial (a perdu 5 places)

19. Angola 116e mondial (a perdu 5 places)

20. République Centrafricaine (Classée pour la première fois)

Le soft power est défini comme la capacité d’une nation à influencer les préférences et les comportements de divers acteurs sur la scène internationale (États, entreprises, communautés, publics, etc.) par l’attraction et la persuasion plutôt que par la coercition. Chaque nation est notée selon 55 critères différents pour arriver à un score global sur 100 et classée du 1er au 193e.