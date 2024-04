Cameroun : les travaux de la boucle de la Lekié en légère progression

Les travaux de réhabilitation de la route dite Boucle de la Lekié, en trois sections sur les régionales R0105 et R0133 : Echangeur Nkolbisson – Echangeur Zamengoue, Echangeur Zamengoue – Ekekam – Evodoula et Ekekam – Monatele, ont progressé de quelques points en ce début du mois d’avril 2024. De manière globale, l’on relève que le démarrage des travaux sur la section Echangeur Nkolbisson – Echangeur Zamengoue est retardé par la présence des réseaux CAMWATER, CAMTEL, non identifiés.

Avec un avancement à date de 16,65%, ces travaux de réhabilitation ont connu un ralentissement ces trois derniers mois, en raison du non-paiement des décomptes de l’entreprise. Le nettoyage et le débroussaillage des emprises du projet sont réalisés entièrement, le nettoyage des exutoires naturels est exécuté sur 20 km, de même que la scarification, le recyclage et la remise en forme générale de la couche de forme. Les terrassements généraux déjà exécutés couvrent un linéaire de 22 km et les apports en grave latéritique en couche de forme sont effectifs sur 20 km. La couche de base réalisée jusqu’ici couvre 13 km, l’imprégnation sablée est exécutée sur 10,300 km et la couche de roulement mise en œuvre s’étend sur 8,200 km sur la deuxième section du projet, soit Echangeur Zamengoue – Ekekam – Evodoula. Le projet prévoit la réalisation de 10 km de fossés bétonnés et à date, ceux exécutés couvrent un linéaire de 5 km.