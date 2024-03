Pont en structure métallique en construction à Kekem : l’ouvrage sera installé dans 12 jours

C’est le constat qui est fait au regard de l’avancement des travaux de construction de cet ouvrage de 42,53 ml situé sur l’itinéraire Kekem-Carrefour usine Tchouaffe et qui va permettre le franchissement de la rivière Ngoum dans le Haut-Nkam. Le projet comprend en outre l’aménagement de l’aménagement des accès de part et d’autre de l’ouvrage, sur un linéaire total de 100 ml. Selon le planning de l’entreprise, le pont en structure métallique, préalablement monté à partir des éléments métalliques acquis lors de la première phase du projet, sera installé dans 12 jours. Les travaux réalisés par l’entreprise SOTRAM Sarl à hauteur de 464 913 044 f cfa, s’effectuent sous le contrôle technique du groupement Le Competing/Cameng/Transahelienne, sous le contrôle géotechnique de contrôle géotechnique du Cabinet TWS Sarl. sur le site des travaux, les prestations en cours concernent les remblais techniques des 02 culées qui sont en cours d’achèvement, les remblais des voies d’accès, l’enrochement et la poursuite du montage du tablier.