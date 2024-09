Inscriptions sur les listes électorales : Maurice Kamto félicite le peuple camerounais

Le candidat déclaré à la présidentielle de 2025 livre son sentiment au terme de la campagne de révision des listes électorales.

Le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun adresse ses félicitations au peuple camerounais pour sa mobilisation pour l’inscriptions sur les listes électorales. Maurice Kamto s’exprime dans un post sur X. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2025 dévoile sa satisfaction au terme des opérations d’enrôlement qui ont pris fin le samedi 31 août 2024. « Bravo à nos populations de toutes les régions du pays et de toutes les conditions sociales, qui ont répondu massivement à notre appel à ce sujet ».

Le président du MRC exprime aussi sa reconnaissance à l’endroit des militants du parti qu’il préside et à celui des autorités et institutions. « Félicitations appuyées aux courageux militants du MRC, qui ont travaillé sans relâche malgré les obstacles pour amener les Camerounais à s’inscrire en nombre sur les listes électorales, ainsi qu’aux militants d’autres partis politiques, aux autorités religieuses, aux agents d’ELECAM, aux organisations de la société civile et aux autorités traditionnelles qui ont contribué à la mobilisation de la population pour cette campagne historique d’inscription sur les listes électorales ».

Les opérations de révisions électorales ont pris fin le 31 aout dernier au Cameroun et à l’étranger. Pour la suite du processus, Elections Cameroon va procéder à la centralisation des données collectées et au toilettage du fichier électoral. La loi demande au directeur général des élections de publier la liste électorale nationale au plus tard en décembre prochain. En attendant les chiffres officiels, le fichier électoral national non toiletté comprend environ huit millions d’électeurs.