Investissement : la Gabonaise BGFIBank annonce un siège social au Cameroun

Henri-Claude OYIMA, Président directeur général de l’institution financière a fait cette annonce le 16 juillet 2024 au cours d’une audience que lui a accordée Alamine Ousmane Mey, ministre Camerounais de l’Economie.

Alamine Ousmane Mey, ministre de l’Economie au Cameroun a accordé une audience au Président directeur générale l’institution gabonaise BGFIBank, Henri-Claude Oyima. C’était le 16 juillet 2024.

A l’occasion, le PDG de BGFIBank qui était accompagné par le Directeur Général de BGFI Bank au Cameroun, Abakal Mahamat, ont fait le point sur l’action de la BGFI au Cameroun, les performances réalisées jusqu’ici et sur le plan stratégique de développement pour augmenter le maillage de la banque au Cameroun.

« Nous sommes déjà présents pratiquement sur tout le territoire national, avec un renforcement de nos positions sur les deux grandes villes que sont Yaoundé et Douala », a indiqué le Président Directeur Général de BGFI. Henri-Claude OYIMA a relevé qu’il est venu rencontrer le Ministre de l’Economie, pour recueillir ses précieux conseils relativement aux orientations du plan stratégique de développement du Cameroun, mais également pour examiner les possibilités de croissance à la fois endogène et externe de son groupe.

Une annonce forte a également été au rendez-vous. « Nous sommes en train d’édifier notre siège social, qui sera inauguré au mois de décembre, pour montrer l’implication du groupe BGFI Bank ici au Cameroun », a déclaré le Président Directeur Général de BGFI Holding Corporation SA, Henri-Claude OYIMA, au sortir de l’audience.

« Nous sommes ici à Yaoundé, pour réaffirmer encore notre position de premier acteur du marché, pour accompagner à la fois le gouvernement dans ses efforts de développement, mais aussi les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises et les particuliers dans leur quête de bien-être », a souligné l’homme d’affaires gabonais.

En rappel, la Banque Gabonaise et Française Internationale (BGFI) est un groupe bancaire basé au Gabon et actif dans une dizaine de pays en Afrique, à savoir : le Gabon, le Cameroun, la République Démocratique du Congo, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, Madagascar et Sao Tomé et Principe.