La Fécahand dément sa suspension

La Fédération camerounaise de handball a démenti cette information dans un communiqué qui vient d’être rendu public.

Plusieurs sources avaient déjà annoncé que la Fédération camerounaise de handball avait été suspendue par la Fédération internationale de handball (FIH). Et ce pour une durée de quatre ans.

Cette information vient d’être démentie par la fédération. Dans une note signée du président Abba Oumaté, la fédération indique : « Il est important de rappeler que la Fédération internationale de handball, en collaboration avec la Confédération africaine de handball, organise actuellement (du 21 au 25 mai 2024) l’IHF Challenge Trophy pour les U18 et U20 masculins de la zone 4 (Tchad, Congo, RCA, RDC et Cameroun) au Palais des sports de Yaoundé, avec l’appui des pouvoirs publics. Le tout dans une ambiance de convivialité et de respect des valeurs sportives ».

La fédération profite de cette occasion pour inviter le public à vivre le Challenge Trophy IHF (International handball federation) Hommes (U18 et U20) qui se déroule actuellement au Palais des Sports de Yaoundé.