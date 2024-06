Lac-Tchad : résultats de l’opération « Lake Sanity II » de la Force multinationale mixte contre Boko Haram

Les Forces armées du Cameroun, du Nigeria et du Tchad ont lancé le 23 avril dernier une opération visant à repousser les djihadistes de Boko Haram qui sévissent dans le Bassin du Lac-Tchad.

Après plusieurs semaines d’opérations militaires dans la zone du Lac-Tchad, la Force multinationale mixte (FMM) présente des résultats « encourageants ». Le général nigérian Ibrahim Sallau Ali, commandant de la FMM, l’opération Lake Sanity a présenté au cours d’une rencontre avec la presse à Maiduguri au Nigeria, les résultats déjà enregistrés alors que l’opération est en cours.

Selon les propos du général rapportés par le journal l’ŒIL du Sahel, la FMM a procédé à la reddition de 176 terroristes, à l’arrestation de 57 personnes participant dans des activités terroristes, à la découverte d’une cache d’armes. Celle-ci comprenant 796 cartouches de munitions, une mitrailleuse, cinq fusils d’assaut et deux motos. En outre, les opérations aériennes des Forces armées des trois pays ont conduit à la destruction des bases logistiques et des zones de transits des terroristes. Le commandant déclare qu’au cours de ces opérations aériennes, plus de 140 terroristes ont été neutralisés.

Dans un contexte où les éléments de Boko Haram ont multiplié des attaques mortelles dans la zone, la FMM poursuit ses opérations dans le but de ramener la paix et la sécurité dans des localités situées autour du Lac-Tchad.