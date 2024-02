Le Cameroun a importé 201 000 tonnes de riz thaîlandais en 2023

Les chiffres sont de, l’Association nationale des exportateurs de la céréale.

Les exportations de riz de la Thaïlande en direction de l’Afrique ont atteint 2,48 millions de tonnes en 2023, en hausse de hausse de 6 % par rapport au stock de 2,33 millions de tonnes enregistré en 2022.

Selon les données de l’Association nationale des exportateurs de la céréale, en 2023, les achats de riz thaïlandais par l’Afrique ont atteint 2,48 millions de tonnes.

Le Cameroun est le troisième plus gros importateur du riz en provenance de la Thaïlande. Le premier marché du riz thaïlandais dans le continent est resté l’Afrique du Sud où 90 % du riz consommé est du riz étuvé. « Dans le pays où la production est quasiment inexistante, les acquisitions de la céréale ont atteint environ 885 120 tonnes en 2023, soit plus de 12,6 % de plus que l’année précédente ».

Pour sa part, face à autant d’importation, le Cameroun a adopté une stratégie de 385 milliards de FCFA en vue de porter la production de riz à 750 000 tonnes d’ici 2030 et placer ainsi le taux d’autosuffisance à 97%. A cet effet, un atelier de validation de la stratégie de développement de la filière riz a eu lieu le 16 mai 2023 à Yaoundé. L’objectif de cette stratégie est de booster la production locale du riz et rendre résiduelles les importations qui dominent actuellement le marché.