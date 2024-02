Le Cameroun lance une campagne de vaccination après détection de 12 cas de polio virus sauvage

Le premier tour de cette opération d’immunisation des enfants va se dérouler au cours du premier week-end du mois de mars.

Du 1er au 03 mars 2024, le ministère de la Santé publique organise le premier tour des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne de vaccination de masse qui concerne les enfants de 0 à 5 ans, va se dérouler dans l’ensemble des 10 régions du pays. Son but est de renforcer l’immunité collective chez les enfants concernés.

Selon le ministère de la Santé publique, cette campagne est une riposte visant à stopper la circulation du virus. Elle s’organise après l’enregistrement de 12 cas de polio virus sauvage dans des échantillons environnementaux au cours de l’année 2023. Pour l’occasion, le ministère de la Santé publique en général et le Programme élargi de vaccination en particulier communiquent afin de toucher le maximum d’enfants sur l’ensemble du territoire.

Cette communication se fait à travers des messages groupés envoyés aux abonnés des opérateurs de téléphonie mobile. En invitant les parents à faire vacciner les enfants, le PEV rassure sur l’intérêt et la qualité du vaccin. « Plus l’enfant est vacciné, mieux il est protégé. Le vaccin est sûr, efficace et gratuit », lance la structure. Ce message vise aussi à taire les polémiques autour des vaccins et à limiter la réticence.