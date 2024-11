Le camerounais Dr Esendugue Greg Fonsah à la tête d’une industrie aux Etats-Unis

Il a été désigné président de la Food Distribution Research Society, un organisme de chercheurs et praticiens.

D’origine camerounaise, le Dr Esendugue Fonsah, a été nommé il y a quelques jours aux États-Unis à la Food Distribution Research Society, en remplacement du Dr Alba Collart. Il s’agit en effet, d’une organisation de chercheurs et de praticiens aux Etats-Unis, qui se consacre à l’étude au suivi et au partage des connaissances sur les changements spectaculaires qui se produisent dans le système alimentaire mondial.

A la tête de cette nouvelle organisation, ses objectifs sont d’augmenter le nombre de membres nationaux et internationaux de l’organisation, d’améliorer la viabilité financière, d’augmenter et de promouvoir les publications d’articles scientifiques et appliqués de haute qualité ayant une pertinence industrielle. Par ailleurs, il devra répondre aux besoins des acteurs industriels afin d’accroître leur participation aux conférences.

Qui est Dr Fonsah ?

Professeur à l’Université de Géorgie, le Dr Fonsah est un agriculteur professionnel chevronné dans tous les aspects de la production agricole, de la gestion des exploitations agricoles, de l’agro-industrie, du marketing agricole, du commerce et de la politique de l’industrie des aliments frais (cultures spécialisées) et de la gestion de l’aquaculture et de la pêche respectivement.

Ses années d’expériences dans divers postes de direction d’entreprise à travers le monde au sein de sociétés multinationales de bananes telles que Del Monte Fresh Produce, Cameroun, Lapanday Food Co., Philippines et Aloha Farm Inc., Hawaii, États-Unis respectivement, sont à l’origine de son surnom « The Banana-Man ».

Il a remporté plusieurs prix, de reconnaissances et de réalisations au cours des 23 dernières années à l’Université de Géorgie, à Tifton, aux États-Unis, dont les plus récents sont : le Frank Panyko Distinguished Service Award 2023 de la Food Distribution Research Society (FDRS), le Southern Agricultural Economics Association (SAEA) Highest Distinguished Extension Program Award 2022.

Ses rêves sont de partager ses expériences en donnant les moyens à la future génération de jeunes, de femmes, d’agriculteurs et de l’humanité en général aux États-Unis, en Afrique, en Asie et dans le monde entier, de devenir de meilleurs dirigeants, de meilleurs scientifiques, de meilleurs agriculteurs, de meilleurs entrepreneurs, de meilleurs citoyens et enfin, de contribuer à réduire la faim, la malnutrition et la pauvreté partout dans le monde.