Leadership féminin : 5 start-ups camerounaises parmi les 100 sélectionnées par la SFI pour son projet « She wins Africa »

Il s’agit d’une initiative conjointe avec Seedstars visant à accélérer l’accès au capital pour les startups dirigées par des femmes en Afrique subsaharienne.

« She Wins Africa », le programme de la Société financière internationale (SFI), une organisation du Groupe de la Banque mondiale, a récemment annoncé les 100 start-up, dirigées par des femmes sélectionnées pour prendre part à cette aventure.

Parmi ces 100 pousses figures cinq Camerounaises. Il s’agit de Ruti Lobe Kingue Ejangue, Grace Jerolgan, Angela Ngo Ndouga, Michele Valerie Njiki Djemi et Yanda Patience Olga.

« Le programme She Wins Africa de la SFI autonomise les femmes entrepreneures grâce au coaching, à la formation et au financement, accélérant leur croissance et leur préparation à l’investissement dans toute l’Afrique subsaharienne », a déclaré Nathalie Akon Gabala, directrice du genre et de l’inclusion économique à la SFI. « Il est temps pour les investisseurs de s’engager et de financer les femmes. Un écosystème entrepreneurial solide nous profite à tous. »

She WINS Africa s’appuie sur le modèle She WINS Arabia mis en œuvre par la SFI dans les pays arabes en 2021. Comme dans le premier cas, l’objectif est de soutenir les femmes entrepreneurs en Afrique. En effet, même si elles sont plus à même de créer des entreprises que leurs homologues féminines dans d’autres parties du monde, les entrepreneures africaines connaissent plus de difficultés liées aux compétences et à l’accès au financement, d’après une étude de l’université Harvard.

Alors, les camerounaises susmentionnées seront auprès des 95 autres africaines coptées pour participer à cette initiative qui vise à renforcer la préparation à l’investissement de leurs entreprises, notamment des conseils et du mentorat, qui donneront accès à des opportunités à travers l’Afrique. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement plus large d’IFC visant à promouvoir l’égalité des sexes et à autonomiser les femmes entrepreneures sur les marchés émergents.