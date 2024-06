Qualifications CM 2026 : Les Lions Indomptables dominent largement les Requins Bleus du Cap-Vert (4-1)

Les Lions Indomptables ont sans doute livré cet samedi après-midi l’un de leurs meilleurs matchs depuis plusieurs années.

Avec une équipe remaniée par rapport à la CAN, avec notamment les titularisations des nouveaux Jackson Tchatchoua et Carlos Baleba, ainsi que des bannis Martin Hongla et Michael Ngadeu, les poulains de Marc Brys ont largement dominé le Cap-Vert (4-1), au stade Ahmadou Ahidjo pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, et se replace grâce à la meilleure différence de buts, en tête de son groupe de qualification.

Après des semaines de psychodrame autour de l’équipe nationale, le onze entrant est apparu d’entrée concentré et appliqué à étouffer son adversaire.

Sur un corner frappé par Moumi Ngamaleu, Michael Ngadeu s’élève plus haut que les défenseurs cap-verdiens et grâce à un coup de tête bien ajusté, réussit à tromper le portier Vozinha (13e, 1-0). Une petite dizaine de minutes plus tard, sur un nouveau coup de pied arrêté, cette fois executé en deux temps, Moumi Ngamaleu trouve facilement Vincent Aboubakar étrangement seul dans la surface de réparation pour un plat de pied réussi (25e, 2-0).

Une euphorie de courte durée, puisque quelques minutes à peine, la défense Camerounaise se faisait surprendre dans la profondeur par Monteiro qui devance aisément la sortie de Onana pour la réduction du score des Requins Bleus (27e, 2-1).

Mais les Lions Indomptables avaient de la ressource ce 8 Juin 2024 comme 34 ans auparavant lors de leur victoire historique face à l’Argentine en Coupe du Monde 1990. A la suite d’un bel enchainement collectif cinq minutes plus tard, Moumi Ngamaleu se voyait contrer par le défenseur Droy Duarte pour un pénalty indiscutable transformé par le capitaine Vincent Aboubakar (33e, 3-1). C’est le quarante-troisième but en équipe nationale de Abouchou en 104 sélections , à égalité avec Patrick Mboma et Roger Milla (43 buts), et à treize longueurs du record absolu du président de la Fédération….Samuel Eto’o.

La seconde période était moins intense, avec peu d’occasions nettes de but de part et d’autre. Après le raté de Mbeumo sur le gardien cap-verdien, le latéral Nouhou Tolo trouvait la faille pour la première fois en sélection nationale, de la tête sur une passe décisive de la tête… (54e, 4-1). Le match était pliée, malgré le pénalty en fin de match pour les Cap-verdiens, stoppé par André Onana.

Les Lions Indomptables effectuent donc la bonne opération de la journée en glanant les 3 points et en soignant leur goal average. Ils affronteront Mardi à Luanda à 19h GMT, les Palancas Negras pour le compte de la quatrième journée.

Les Onze entrant lors de ce Cameroun – Cap-Vert :

Cameroun : Onana – Tchatchoua, Wooh, Ngadeu, Tolo – Hongla, Zambo Anguissa, Baleba – Mbeumo, Aboubakar, Ngamaleu.

Cap-Vert : Vozinha – Moreira, Pico, L.Costa, Joao Paulo – D.Duarte, Lenini – R.Mendes, Monteiro, Cabral – Bebé.