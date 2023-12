Lions indomptables-CAN 2023 : polémique autour de la sélection de Wilfried Nathan Douala 

A 17 ans, le joueur de Victoria United vient d’être sélectionné par Rigobert Song pour participer à la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire.

Le 15 janvier prochain, le Cameroun va fouler la pelouse de la CAN 2023 pour livrer son premier match. Les Lions indomptables seront alors opposés au Syli national de la Guinée Conakry. Dans les rangs des Lions, l’un des nouveaux visages est Wilfried Nathan Douala. Le milieu de terrain évolue avec la formation de Victoria United en première division camerounaise. Âgé de 17 ans, il célèbre ainsi sa première sélection avec les Lions indomptables. Né en 2006, le joueur formé à l’académie Donlap était auparavant du côté d’International sporting FC, club de D2 régionale. Tout petit, il est de la même génération que Carlos Baleba (19ans) qui joue avec Brighton en Angletterre.

Cette saison avec Victoria United, il a joué 11 matchs délivrant trois passes décisives. Il a toutefois un style de jeu porté vers l’avant et il sait participer aisément à la fluidité du ballon. Chose qu’on retrouve de moins en moins dans l’équipe nationale. Le milieu à vocation offensive joue régulièrement est très positionné au centre dans un système 4-2-3-1. Il peut également évoluer un peu plus en retrait dans les mêmes dispositifs.

A côté de son âge qui a causé une polémique autour de sa sélection, d’autres questions se posent. Elles se rapportent entre autres à son choix à la place du meilleur joueur du championnat MTN Elite 1 de la saison dernière, Emmanuel Mahop, ou encore des milieux de terrain qui ont de meilleures statistiques que Wilfried Nathan Douala. Pour Lemif Zambo, chroniqueur sportif à la FM 94, on peut questionner la sélection de Wilfried Douala notamment du fait de l’expérience, car ce n’est que cette saison que son Victoria United et lui ont découvert la première division. Il soulève également les soupçons d’accointance qui ont fait des bruits récemment entre le président de Victoria United et celui de la Fédération camerounaise de football. Il s’interroge si des liens d’amitié n’ont pas eu une certaine influence sur la sélection de Nathan Douala.