L’Unesco inscrit une nouvelle ville camerounaise dans son réseau

La ville de Bikok dans la région du Centre fait désormais partie du réseau des villes apprenantes de l’organisation onusienne.

En reconnaissance de l’engagement des administrateurs de la ville de Bikok en faveur de l’apprentissage, tel qu’indiqué l’Unesco, la ville de Bikok dans le département de la Mefou et de l’Akono est devenue membre du réseau mondial des villes apprenantes de l’Unesco.

Son certificat d’adhésion vient d’être signé par la directrice de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie, Isabell Kempf. Il s’agit d’un réseau qui rassemble des villes qui se distinguent par la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie auprès de leurs habitants. Un véritable engagement en faveur de l’apprentissage de la part des maires et de l’administration municipale, ainsi qu’une série de bonnes pratiques et d’initiatives de politique publique, sont des conditions essentielles pour devenir une ville apprenante.

Pour Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco, c’est l’opportunité par ce réseau de gagner dans le domaine de l’éducation et du développement des personnes : « les villes sont essentielles pour transformer le droit à l’éducation en une réalité tangible pour les individus de tous âges. Avec ces nouvelles admissions, le réseau compte désormais 356 villes du monde entier, qui partagent leur savoir-faire et ouvrent la voie à des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour 390 millions de citoyens. «

Ottou Crescence Odette, maire de la ville en question, s’est réjouie de cette nouvelle. Et elle n’a pas caché ses ambitions d’amener sa commune encore plus haut, « J’ai toujours l’ambition d’ouvrir notre commune sur le monde, pour le mieux-être de nos habitants, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation. Une idée qui s’inscrit dans le mantra donné à la ville : une terre d’attractivité, une terre d’opportunités. »

Bikok rejoint ainsi d’autres villes du Cameroun, telles que Maroua 1 et Yaoundé 1.