Marchés de prêts en 2023 : Afreximbank classée leader en Afrique subsaharienne

La banque africaine d’Import-Export (Afreximbank) a été classée numéro un dans les trois catégories du dernier classement des marchés de capitaux en Afrique.

Bloomberg Capital Markets League Tables Report a classé la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) à la tête des catégories « Arrangeur principal mandaté », « Teneur de livre » et « Agent administratif » du dernier classement des marchés de capitaux en Afrique subsaharienne.

Pour le Professeur Benedict Oramah, Président d’Afreximbank et du Conseil d’administration de la Banque : « ces classements exceptionnels dans les tableaux de classement de Bloomberg soulignent l’engagement d’Afreximbank à stimuler la croissance économique et à faciliter les flux de capitaux sur le continent africain, tout en reflétant notre résilience et notre capacité à faire face à des conditions de marché difficiles ».

En dépit des défis auxquels le marché africain des prêts syndiqués a été confronté en 2023, avec des volumes relativement faibles à 32 milliards de dollars US et un total de 82 prêts seulement clôturés au cours de l’année, les classements reflètent l’engagement inébranlable d’Afreximbank à remplir son mandat.

En particulier, la Banque a presque doublé sa part de marché dans les catégories Arrangeur principal mandaté (MLA) et Teneur de livre, passant de 8 % et 9 % en 2022 à des taux impressionnants de 19 % et 14 % en 2023, respectivement. Dans la catégorie Agence de prêts, Afreximbank a conservé une part de marché significative de 15 %, tout en franchissant une étape remarquable en s’adjugeant la position de numéro un des agents de facilités pour la toute première fois. L’équipe spécialisée de la Banque s’est engagée à accroître la fourniture de services d’agence et de fiduciaire de sécurité pour ces prêts et gère activement certains des prêts les plus importants du continent.

L’augmentation de la part de marché d’Afreximbank est particulièrement remarquable dans les secteurs difficiles du pétrole et du gaz et du financement souverain. Parmi les principaux financements facilités par la Banque en 2023, on peut citer le projet Gleam de 1,3 milliard de dollars US pour le ministère angolais des Finances, le plus important « prêt vert » en Afrique à ce jour ; le préfinancement partiel du financement multi-sources de 2,7 milliards de dollars US pour le ministère des Finances et de la Planification de la Tanzanie, qui soutient le développement des lots 3 et 4 de l’autoroute de l’Est.

Le préfinancement partiel du financement multi-sources de 2,7 milliards de dollars US pour le développement des lots 3-4 du chemin de fer à écartement standard soutenu par le ministère des Finances et de la Planification de la Tanzanie ; la facilité annuelle de 1,3 milliard de dollars US pour la compagnie pétrolière nationale angolaise Sonangol ; et un engagement initial de 2,25 milliards de dollars US de la facilité de prépaiement du pétrole brut de 3,3 milliards de dollars US pour la compagnie pétrolière nationale nigériane (NNPC).