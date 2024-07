Maroc : la start-up camerounaise I-Clan primée au 7ème Forum International Afrique Développement 

L’initiative de Joelle Eko a été primée lors du FIAD qui s’est tenu du 27 au 28 juin au Maroc sous le thème « Ici, on investit ».

La fintech camerounaise i-CLAN, fondée par Joëlle Ako, a été primée lors du 7e Forum International Afrique Développement, qui s’est tenu au Maroc. Cette reconnaissance met en lumière l’innovation et l’impact de la fintech dans le secteur financier africain, en particulier pour sa contribution à l’inclusion financière et à la promotion de l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

Celle-ci a en effet remporté le troisième prix des Trophées Jeunes Entrepreneurs, de la Fondation AL MADA. Son prix lui a été officiellement remis, au cours de la cérémonie de clôture de la 7ème édition du FIAD, en présence de près de 2500 participants.

« Cette réalisation remarquable témoigne de notre engagement indéfectible envers l’innovation et l’excellence, de l’éducation à la finance et au-delà. Notre victoire représente un moment de fierté pour notre équipe et pour le Cameroun. Nous sommes impatients de continuer à apporter des solutions révolutionnaires et des technologies transformatrices à notre communauté et au-delà », a écrit la lauréate sur Facebook.

i-CLAN est une plateforme numérique qui se distingue par ses solutions financières innovantes adaptées aux besoins des PME africaines. Elle facilite l’accès au financement pour les petites entreprises grâce à une technologie avancée et une approche inclusive. Cette distinction au forum, organisé par le Groupe Attijariwafa Bank et la Fondation Al Mada, souligne l’importance de la fintech dans le développement économique du continent.