Match Cameroun-Namibie : tout se fera à Douala (Fecafoot)

Dans une note adressée au capitaine des Lions, Vincent Aboubakar, le secrétaire général de la Fécafoot présente les modalités pratiques du déroulement des prochains matchs des Lions.

La Fédération camerounaise de football prend des dispositions pour en vue du déroulement des matches des 7 et 10 septembre prochains. Dans une note d’information, la Fecafoot rappelle qu’elle reste le seul interlocuteur entre la Fifa, la Caf et les clubs employeurs des joueurs. Après les avoir convoqués et pris des dispositions pour leur arrivée en sélection nationale, la Fécafoot les met en garde contre toute collaboration avec des personnes autres que ses représentants. Les Lions indomptables vont ainsi se retrouver dès le 02 septembre pour le rassemblement à l’hôtel la Falaise Bonapriso à Douala. C’est le lieu où ils logeront jusqu’au 8 septembre, lendemain du match contre la Namibie. Un match qui se déroulera le 7 septembre au stade de Japoma dès 17 heures. Les entrainements quotidiens quant à eux auront lieu au stade annexe N°1 du stade de la Réunification.

Après le match contre les Braves Warriors de la Namibie comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, les Lions indomptables rencontreront le Zimbabwe le 10 septembre à 18h au stade Nelson Mandela de Kampala en Ouganda. Les précisions de la Fécafoot visent sans doute à prévenir des éventuels confusions et conflits comme ce fut le cas lors du match Cameroun contre Cap-Vert du samedi 8 juin dernier à Yaoundé dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. A leur arrivée dans la capitale, deux staffs différents étaient à leur accueil à l’hôtel Hilton, avant le retrait du staff de la Fécafoot au profit de celui du ministère des Sports et de l’Education physique.