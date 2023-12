Mondial handball féminin : un nouvel échec pour le Cameroun

Les Lionnes indomptables n’ont pas pu remporter le match qui devait les donner accès au second tour.

Les chances de l’Afrique s’effritent au fur et à mesure que le Mondial féminin de handball se joue. Alors qu’on pouvait se réjouir de voir le Cameroun, le Sénégal et l’Angola sortir de la phase des poules, le rêve n’a pas trop duré. Ceci plus du côté camerounais et angolais et un peu moins pour les sénégalaises. Battus respectivement par la Suède et la Norvège, le Cameroun et l’Angola sont éliminés dans ce tour principal.

L’équipe nationale féminine de hand du Sénégal a perdu son duel contre celle de la Hongrie (20-30), jeudi au tour principal. Avec cette défaite, le Sénégal n’est pas encore mathématiquement éliminé. Les « Lionnes de la Téranga» disputeront leur prochain match samedi (18h30 GMT) face au Monténégro avant de défier les Camerounaises le lundi 11 décembre à 14h30.