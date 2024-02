Mont Cameroun : plus de 600 athlètes participent à la Course de l’Espoir 2024

Les différents coureurs iront à l’assaut des 4 100 m de hauteur du Char des dieux le matin du samedi 24 février 2024. Le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, a présidé la cérémonie d’ouverture de la 29è édition ce vendredi à Buea.

La 29è édition de la Course de l’Espoir encore appelée Cameroon Mountain Race se déroulera dans moins de 24 heures dans la région du Sud-Ouest Cameroun. 602 athlètes dont 32 étrangers (la France et le Kenya étant les plus représentatifs), partiront du stade omnisports de Molyko pour atteindre le sommet de la montagne. Ils vont redescendre jusqu’à la ligne d’arrivée. Les 602 athlètes sont repartis en 275 hommes seniors, 65 femmes seniors, 105 hommes juniors, 30 femmes juniors, 90 hommes vétérans et 37 femmes vétérans.

Cette édition de la Course se déroulera dans un contexte marqué par l’insécurité liée à la crise qui touche la région du Sud-Ouest. Les autorités rassurent tout de même sur les mesures prises pour sécuriser les personnes et l’événement. A ce sujet, pour davantage rassurer l’opinion, le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, a assuré que la Course du Mont Cameroun se déroulera « dans les meilleures conditions de sécurité et de sûreté ».

Pour rappel, lors de la 28è édition de la course, trois explosions ont retenti faisant au moins 18 blessés. Mais, l’incident n’a pas empêché que les athlètes aillent au bout de la course. Tatah Carine et Adamu Issa Buba ont respectivement, dans la catégorie senior dames et messieurs, occupé la première marche du podium, raflant la mise.