Nigeria : plus de 160 personnes tuées au centre du pays

Le carnage fait suite à des attaques armées survenues entre samedi et lundi matin dans l’Etat du Plateau.

Des groupes armés ont attaqué environ 20 villages au cours des trois derniers jours. Lundi soir, le bilan provisoire annoncé par des autorités locales fait état de 160 morts à Mangu, Bokkos et Barkin-Ladi. Les attaques ont commencé dans la circonscription de Bokkos samedi et se sont poursuivies jusqu’à lundi matin. Dans cette circonscription, au moins 113 corps sans vie ont été retrouvés le lundi 25 décembre et plus de 300 blessés transférés dans des hôpitaux de Bokkos, de Jos et de Barkin Ladi. La déclaration est de Monday Kassah, le président du Conseil du gouvernement de la circonscription de Bokkos.

Les hostilités en se poursuivant, ont atteint la circonscription voisine de Barkin Ladi. La violence des assaillants qualifiés de « bandits » a entraîné 50 morts dans cette autre circonscription. Le gouverneur de l’Etat du Plateau situé au centre du Nigeria, Caleb Mutfwang, a qualifié cette attaque armée de « barbare, brutale et injustifiée ». Le porte-parole du gouvernement, Gyang Bere, quant à lui, a déclaré que des mesures seront prises par le gouvernement pour freiner les attaques en cours contre les citoyens innocents.

De sources médiatiques, des populations des régions du nord-ouest et du centre du Nigeria vivent dans la terreur des attaques groupes armés qui y opèrent.