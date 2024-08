OMS Afrique : Manaouda Malachie était à Brazzaville

La capitale congolaise vient de clôturer une rencontre sur la santé africaine. Le Cameroun y était.

La gestion et l’amélioration du domaine de la santé sur le continent africain a réuni les acteurs clés du domaine dans la capitale congolaise Brazzaville.

Les travaux de cette rencontre ont porté sur la transformation des systèmes de santé dans les pays africains, en vue d’une plus grande résilience et un accès équitable des populations aux soins de santé de qualité.

En une semaine, les acteurs ont évoqué les cas de diabète, du Monkey Pox ou Variole du Singe, et de la gestion des pandémies et d’autres épidémies qui sévissent sur le continent. Au menu également, la Couverture Sanitaire Universelle à l’intérieur des Etats-membres et à l’échelle des blocs interétatiques, afin d’accélérer la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Par ailleurs, la promotion d’un leadership africain avec une capacité de financement durable de la santé, une coordination fonctionnelle et efficace entre les Initiatives pour la Santé Mondiale (ISM), a été une préoccupation centrale pendant les débats.

Pour sa part, le ministre camerounais de la santé publique a été choisi par ses pairs pour dire le mot de remerciement au nom de tous à la clôture des travaux. Il a pour cela tenu à dire la gratitude de tous les participants au Président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo-Brazzaville, qui a offert des conditions de travail exceptionnelles pour cette soixante-quatorzième session du Comité Régional de l’Organisation Mondiale de la Santé Bureau Afrique.

Aussi, il a salué le Dr Moeti Matshidiso Directrice Régionale sortante OMS-Afrique pour tout le travail abattu pendant ses deux mandatures. Au nouvel élu, les délégués conscients des défis qui sont ceux des pays africains, ont rassuré sur l’entière volonté des États à l’accompagner dans le programme qu’il devra mettre en œuvre au sein du Bureau Régional.

Le 3ème Vice-président du Conseil Exécutif de l’OMS, le Dr Malachie Manaouda, a enfin tenu à dire toute sa reconnaissance au Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur Général de l’OMS qui a personnellement pris part aux travaux avec une attention soutenue.

Il faut souligner que, leDr Faustine Engelbert Ndugulile, a été plébiscité par les délégués présents comme nouveau Directeur Régional OMS Afrique.

Pour la soixante-quinzième session de l’OMS Bureau Afrique, le Comité Régional est attendu dans un an, du 25 au 29 août 2025, à Lusaka en Zambie.