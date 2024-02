Performance : le Cameroun remporte la médaille de bronze au concours Cocoa of Excellence à Amsterdam

L’échantillon primé, cultivé par 𝗦é𝗯𝗮𝘀𝘁𝗶𝗲𝗻 𝗠𝘃𝗲𝗻𝗴 𝗔𝘁𝗲𝗯𝗮 dans la localité d’Ayos, Département du Nyong et Mfoumou, incarne l’excellence et le savoir-faire des producteurs locaux.

L’Unité moderne de production du cacao d’excellence (Umoprocaoe) a décroché le 8 février, un prix au salon du chocolat d’Amsterdam aux Pays-Bas, grâce aux fèves de Sébastien Mveng Ateba, un producteur de cacao d’Ayos dans la région du Centre. Le cacaoculteur a remporté le Prix de bronze aux Cocoa Awards 2023, une compétition internationale qui récompense les cacaos d’excellence selon leur région d’origine.

Les prix étaient répartis entre plusieurs régions : Asie et Pacifique, Afrique et Océan indien, Amérique centrale et Caraïbes et Amérique du Sud. Sébastien Mveng Ateba occupe la troisième place dans la région Afrique et Océan indien. Ses fèves ont été sélectionnées parmi les 50 meilleurs cacaos au monde. Quelques 222 échantillons provenant de 52 origines participantes étaient ainsi en compétition. Les organisateurs ont félicité les lauréats de l’édition 2023 dont « les réalisations incroyables » et le « dévouement » continuent de faire avance le secteur.

« Ces prix sont une célébration du travail acharné, de l’expertise et de l’engagement des producteurs à élever la qualité et la durabilité du cacao. Cette reconnaissance ne se limite pas à honorer les producteurs, mais souligne également l’importance plus large de leur rôle dans l’avenir du secteur du cacao », a déclaré Juan Lucas Restrepo, directeur général de l’Alliance de Bioversity International et du Centre international d’agriculture tropicale (CIAT)

« Grâce à des initiatives gouvernementales ambitieuses, le Cameroun s’est engagé à promouvoir la qualité de son cacao, assurant ainsi la prospérité des communautés locales et renforçant sa position sur la scène mondiale du cacao. Cette médaille de bronze au Cocoa of Excellence est une preuve tangible de l’engagement du pays envers l’excellence et l’innovation dans le secteur du cacao », a réagi le ministère du Commerce.

« Le Cocoa of Excellence, réputé comme le concours mondial le plus prestigieux dans le domaine, célèbre non seulement la qualité et la diversité des saveurs du cacao, mais aussi le travail acharné des producteurs. Cette reconnaissance internationale met en lumière les efforts du Cameroun pour améliorer la qualité de son cacao et renforcer sa position sur le marché mondial », ajoute le ministère suscité.

Créé en 2009, le Cocoa of Excellence est dirigé par l’Alliance de Bioversity International et du CIAT, en collaboration avec divers partenaires des secteurs public et privé. Cette initiative vise à valoriser les saveurs uniques du cacao, soutenir les petits exploitants, et promouvoir la durabilité de la chaîne d’approvisionnement en cacao.